Parlamentul a aprobat demisia directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 22.02.2018 13:15

Deputaţii au luat act de demisia directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate. Vitalie Pîrlog, care a scris cerere de demisie la două luni după ce a fost numit, susţine că motivul deciziei este dorinţa sa de a activa exclusiv la Interpol, acolo unde deţine funcţia de şef preşedinte al Comisiei de Control al Fişierelor.



„Opţiunea de a mă retrage din funcţia de director al SIS şi de a activa în continuare doar pe dimensiunea Interpol are la bază dorinţa de a continua acele reforme importante la iniţierea cărora am coparticipat în Comisia de Control al Fişierelor Interpol”, menţionează Pîrlog în cererea de demisie.



De cealaltă parte, unele voci spun că plecarea lui Pîrlog de la SIS are legătură cu problemele de justiţie pe care oligarhul Vladimir Plahotniuc le are în mai multe state.



Precizăm că Vitalie Pîrlog a fost numit de Parlament în funcţia de director al SIS, pentru o perioadă de cinci ani, în decembrie 2017, fiind propus de majoritatea parlamentară controlată de PD.