Deputat, despre demisia şefului SIS la doar două luni după ce a fost numit: „Democraţia din RM se confruntă cu probleme foarte serioase, oricum i-aţi spune, că-i stat capturat sau dirijat”

Sursa: jurnal.md Foto: privesc.eu 22.02.2018 14:52

Demisia şefului SIS după doar două luni de la numire şi promovarea în această funcţie a unei persoane aflată sub influenţa politicului demonstrează faptul că democraţia din Republica Moldova se confruntă cu probleme serioase, iar problemele de securitate sunt tratate într-un mod superficial de guvernarea de la Chişinău.



Sunt declaraţiile făcute în plenul Parlamentului de către deputatul PLDM, Iurie Ţap. Legislatorul a luat cuvânt în contextul în care Parlamentul a aprobat astăzi cererea de demisia a lui Vitalie Pîrlog, numit director la SIS în decembrie 2017.



„Este vorba despre demisia conducătorului unei instituţii centrale. Vorbim despre funcţionalitatea unui stat care cere instituţii funcţionale şi stailitatea în funcţie a conducătorilor. Or, SIS nu este o instituţie ordinară. Vorbim despre securitatea statului. Care este responsabilitatea celor, în cazul dat a majorităţii parlamentare care a promovat o persoană care doar după două luni de zile a venit cu demisia? Cât are nevoie un conducător să cunoască problemele şi adecvat să asigure ceea ce numim securitatea statului? Şeful SIS trebuie să fie mult în afara politicului. Vorbeşte despre calitatea democraţiei pe care o avem. Când pretindem că construim un stat de drept, aceste argumente vin să ne contrazică. Aş invoca renumita frază din Alexandru Lăpuşneanu: ori schimbarea conducătorilor, bucuria anumitor categorii”, a declarat Iurie Ţap.



„Este nota doi pentru majoritatea parlamentară cu această numire atunci, aşa cum aţi făcut-o pentru că zic: ea vorbeşte despre probleme foarte serioase într-un stat democratic, în Republica Moldova. Cu atât mai mult dacă aş invoca demisia preşedintelui Curţii Constituţionale, este îngrijorător. Or democraţia din Republica Moldova se confruntă cu probleme foarte serioase, cum i-aţi spune, că-i stat capturat, că-i stat dirijat. Dincolo de toate, este urât, este rău de tot”, a mai spus legislatorul PLDM.



În cererea sa de demisia din funcţia de director al SIS, Vitalie Pîrlog spune că motivul deciziei este dorinţa sa de a activa exclusiv la Interpol, acolo unde deţine funcţia de preşedinte al Comisiei de Control al Fişierelor. De cealaltă parte, unele voci spun că plecarea lui Pîrlog de la SIS are legătură cu problemele de justiţie pe care oligarhul Vladimir Plahotniuc le are în mai multe state.



Precizăm că Vitalie Pîrlog a fost numit de Parlament în funcţia de director al SIS, pentru o perioadă de cinci ani, fiind propus de majoritatea parlamentară controlată de PD.