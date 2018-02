Alexandru Slusari: „Platforma Demnitate şi Adevăr a venit cu o propunere privind micşorarea tarifelor la gaze încă în august 2017”

Platforma Demnitate şi Adevăr a venit cu o propunere privind necesitatea micşorării tarifelor la gaze încă în august 2017, spune vicepreşedintele formaţiunii, Alexandru Slusari, în contextul declaraţiei ANRE.„Noi am emis atunci un document şi am făcut şi o conferinţa de presă, pe 21 august 2017”, a scris Alexandru Slusari pe pagina sa de Facebook „Platforma Demnitate şi Adevăr constată că guvernarea antipopulară, care a creat şi exploatează multiple scheme economice obscure de jefuire permanentă a cetăţeanului, amână ajustarea legală a tarifelor la energia electrică şi gazele naturale, obligând populaţia şi agenţii economici să achite nejustificat zeci de milioane de dolari, ca mai apoi, doar în scop electoral, să se opereze modificări insignifiante ale tarifelor”, se menţionează în Declaraţia Platformei DA, lansată în august 2017.Începând cu 1 iulie 2017, Republica Moldova achiziţionează energie electrică de la Hidrocentrala Cuciurgan cu 45 dolari pentru 1 MWh sau cu 10 % mai ieftin decât prevedea contractul incheiat anterior cu furnizorul din Ucraina. Totodată, în perioada ianuarie – august 2017, dolarul s-a depreciat faţă de moneda naţională cu peste 10 %, ceea ce impunea o micşorare palpabilă a tarifelor la energia electrică şi gazele naturale. Până în prezent, însă, în pofida promisiunilor făcute de guvernare, consumatorii finali, adică cetăţenii Republicii Moldova, nu au resimţit nicio micşorare de tarif.Mai mult ca atât, în urma semnării recente a contractului de livrare a energiei electrice cu furnizorul din Transnistria, continuă în regim accelerat majorarea datoriilor de peste 6 miliarde de dolari faţă de Gazprom pentru combustibilul albastru, consumat în partea stângă a Nistrului, sumă care, în mod arbitrar, este pusă pe umerii întregii ţări.În paralel cu aceasta, tandemul Plahotniuc – Dodon a fost şi rămâne preocupat de schimbarea sistemului electoral, extinderea atribuţiilor prezidenţiale, declaraţii geopolitice sterile, intimidarea opoziţiei şi alte acţiuni inutile pentru cetăţenii ţării.Platforma Demnitate şi Adevăr constată că guvernarea antipopulară, care a creat şi exploatează multiple scheme economice obscure de jefuire permanentă a cetăţeanului, amână ajustarea legală a tarifelor la energia electrică şi gazele naturale, obligând populaţia şi agenţii economici să achite nejustificat zeci de milioane de dolari, ca mai apoi, doar în scop electoral, să se opereze modificări insignifiante ale tarifelor.În acest context, Platforma Demnitate şi Adevăr cere intervenţia imediată a ANRE, competentă, conform legislaţiei, de a monitoriza piaţa energiei electrice şi a gazelor naturale, inclusiv sub aspectul corectitudinii formării preţurilor de furnizare pentru consumatorii finali.Platforma Demnitate şi Adevăr se va opune şi în continuare oricăror derapaje antidemocratice, antisociale sau de alt gen, informând, totodată, societatea şi partenerii de dezvoltare asupra modului în care este condusă astăzi Republica Moldova.În cazul ignorării apelului nostru către ANRE, ne rezervăm dreptul să organizăm, împreună cu cetăţenii, mai multe acţiuni de protest.Andrei Năstase, preşedinte al Platformei Demnitate şi Adevăr, 21 august 2017