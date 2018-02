Ies la iveală noi detalii despre recepţia delegaţiei RM la Adunarea Generală a Interpol: „Băuturile pentru banchet au ajuns în China prin contrabandă”

Apar tot mai multe detalii despre recepţia organizată de delegaţia Republicii Moldova la Adunarea Generală a Interpol, care s-a desfăşurat în perioada 26 – 29 septembrie, la Bejing. Noile dezvăluiri despre modul cum a fost transportată marfa în China au fost făcute în cadrul emisiunii „Ora Expertizei” de la Jurnal TV.Totodată, au fost prezentate documente care confirmă informaţiile apărute în presă despre lotul de alcool, care a fost scos din ţară sub acoperirea poştei diplomatice.„Când a fost numit Lecari la Interpol, moldovenii au mers cu tone de alcool. Atunci a fost închiriată o sală de 8 sau 10 mii de metri pătraţi, unde a fost făcut un banchet pentru 2300-2400. A fost multă mâncare şi lăutari. Au mai fost ţări care şi-au prezentat candidaţii, dar au organizat un coffee-break”, a declarat liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, într-o intervenţie prin skype.„Vreau să vă arăt nişte acte care demonstrează că mărfurile, băuturile au ajuns în China prin contrabandă. Sunt acte de la Aeroportul Internaţional Chişinău, este şi ştampila vămii. Sunt indicate 2440 de kilograme. Mai există un invoice. Din documente se vede că ei au pus 1,5 euro pentru fiecare kg de marfă. Cel mai ridicol este scrisoarea unde autorităţile scriu clar că transmit în China 16 palete, cum ar fi un camion plin cu bunuri. A fost menţionat un pian, dar şi alte lucruri. Un invoice din partea unei companii de stat, unde sunt menţionate bunurile. Ei au acoperit alcoolul cu prosoape, cărţi despre Moldova, bomboane. Preţurile din acte sunt identice, nu contează că sunt ulcioare, cărţi sau bomboane. Toate costă 0,10 euro, adică 2 lei. Cărţile despre Moldova au fost limitate, dar iată că 200 de cărţi tot la preţul de 2 lei. Autorităţile au scris în scrisoare că totul va merge prin cargo diplomatic. Preţul produselor transportate este scăzut până la 200 de ori”, a adăugat Renato Usatîi.Şi analistul Victor Ciobanu, prezent în studioul Jurnal TV, s-a referit la acest subiect, spunând că acesta este un comportament emblematic pentru guvernarea de la Chişinău.„Începem să exportăm tradiţia noastră de a duce toţi oficialii prin beciuri. Ştim foarte multe cazuri când oficialii străini, înainte de a se pronunţa asupra anumitor chestii, erau duşi în beciuri, după care, a doua zi, începeau să ne povestească despre istoria de succes a RM. Iată că această tradiţie este exportată şi prin contrabandă. Mă gândesc dacă sarmalele au fost duse de acasă. Este un caz emblematic. Asta e modul cum concepe guvernarea noastră şi, în general, politicul nostru, cum se fac lucrurile. În loc să prezinţi anumite rezultate, este tradiţia de a merge în beciuri. Acum s-a exportat în China şi a fost succes de cauză”, a menţionat analistul Victor Ciobanu.Declaraţiile nu au fost încă comentate de cei vizaţi.Precizăm că recepţia organizată de delegaţia Republicii Moldova la Adunarea Generală a Interpol, care s-a desfăşurat în perioada 26 – 29 septembrie, la Bejing, China, a ajuns şi în vizorul prestigioasei publicaţii Der Spiegel. Renumita publicaţie din Germania scria că pentru recepţie au fost aduse peste două tone de alcool de la Chişinău, adăugând că toată încărcătura a fost trecut sub acoperirea poştei diplomatice. În articol se mai menţiona că Fredolin Lecari, şeful Poliţiei de Frontieră, membrul Comitetului Executiv al Interpol, delegat pentru Europa, face parte din anturajul oligarhului Vladimir Plahotniuc.„Lecari este considerat omul de încredere al oligarhului Plahotniuc, care controlează economia şi guvernarea RM şi despre care se spune că are legături cu lumea criminală. Plahotniuc este liderul Partidului Democrat”, nota Der Spiegel.