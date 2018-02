„Demisia directorului SIS ar însemna că problemele lui Plahotniuc în mai multe state UE sunt grave” // Opinii

Demisia directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate, Vitalie Pîrlog, demonstrează problemele oligarhului Vladimir Plahotniuc, dar şi situaţia dificilă a guvernării Republicii Moldova. Declaraţia a fost făcută în cadrul emisiunii „Ora Expertizei” de la postul Jurnal TV.„Plecarea lui Pîrlog de la SIS ar însemna că problemele lui Plahotniuc în mai multe state din UE sunt foarte mare, are nişte probleme grave. Mă refer la problemele cu justiţia, nu la altceva. Şi astăzi Pîrlog are de muncit foarte mult că, el a fost trimis în această funcţie ca să-şi apere, să-şi protejeze şi chiar pot să spun - să-l spele pe stăpânul lui”, a menţionat liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi.„Problema e că numele lui Vitalie Pîrlog este tot mai mult legat de preşedintele PD, Vladimir Plahotniuc. Deja şi presa europeană scrie despre acest lucru. Un lucru inadmisibil pentru Interpol. Poţi să fii angajat SIS, să lucrezi în Procuratura Generală din Republica Moldova sau în MAI şi să deţii funcţia pe care o deţine Pîrlog în Interpol, dar aici e problema că el e legat de Plahotniuc”, a adăugat Renato Usatîi.În context, analistul politic Victor Ciobanu susţine că demisia lui Pârlog semnalează problemele guvernării de la Chişinău.„Bănuiesc că problemele guvernării de la Chişinău se multiplică şi cred că mulţi deja înţeleg că această guvernare merge spre un final nu prea frumos”, spune Victor Ciobanu.Amintim că ieri, directorul Serviciului de Informaţii şi Securitate, Vitalie Pîrlog, a depus cerere de demisie. Vitalie Pîrlog a fost numit de Parlament în funcţia de director al Serviciului de Informaţii şi Securitate, pentru o perioadă de cinci ani, în decembrie 2017.„Opţiunea de a mă retrage din funcţia de director al SIS şi de a activa în continuare doar pe dimensiunea INTERPOL are la bază dorinţa de a continua acele reforme importante la iniţierea cărora am coparticipat în Comisia de Control al Fişierelor INTERPOL”, se menţionează în cererea de demisie, informează Serviciul de presă al Parlamentului.