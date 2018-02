VIDEO

Directorul CNA, Bogdan Zumbreanu, despre Plahotniuc: „Am făcut cunoştinţă cu şeful PD în timp ce-mi exercitam atribuţiile de serviciu”

02.02.2018

Directorul Centrului Naţional Anticorupţie, Bogdan Zumbreanu, afirmă că a făcut cunoştinţă cu şeful PD, Vladimir Plahotniuc, în timp ce-şi exercita atribuţiile de serviciu, dar nu a precizat când anume s-a întâmplat acest lucru. În acelaşi timp, Zumbreanu spune că numirea soacrei sale, Aliona Serbulenco, fruntaşă PD, în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii reprezintă o situaţie "delicată", dar acest fapt n-ar trebui să afecteze activitatea sa profesională. Declaraţiile au fost făcute aseară în cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune.



Directorul CNA, Bogdan Zumbreanu, a fost întrebat dacă-l cunoaşte personal pe şeful PD, Vladimir Plahotniuc.



„Cine nu-l cunoaşte? Eu am răspuns o dată la întrebări de aşa gen. Nu vreau să las loc de speculaţii. Am făcut cunoştinţă cu dumnealui în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la fel cum am făcut cunoştinţă cu mulţi alţi oameni notorii, cunoscuţi în ţară. -Cum v-aţi văzut cu Plahotniuc? - În perioada în care exercităm atribuţiile de ofiţer de urmărire penală”, a spus directorul CNA.



Zumbreanu şi-a mai exprimat speranţa că structura pe care o conduce va depăşi performanţele Direcţiei Naţionale Anticorupţie de la Bucureşti, asta deşi, recunoaşte chiar el, instituţia de peste Prut este net superioară. El a comentat şi recenta numire a soacrei sale, Aliona Serbulenco, în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii. Şeful CNA a avut doar cuvinte de laudă despre soacra sa, afirmând că ea are merite mai mari în domeniul sănătăţii decât are el în combaterea corupţiei.



„Am decis în cadrul unei discuţii că fiecare îşi face treaba - ea pe linia sănătăţii publice, eu - pe lina Centrului Naţional Anticorupţie şi combaterea corupţiei. Vreau să vă zic că regret foarte mult că atunci când se vorbeşte despre doamna Serbulneco, se vorbeşte despre domneaei în contextul că ar fi membră a unui partid şi soacra directorului CNA. Dacă ar fi să aranjăm pe o hârtie meritele doamnei Serbulenco în medicină şi meritele lui Bogdan Zumbreanu în jurisprudenţă, prevalează doamna Serbulenco”, a comentat Zumbreanu.



De menţionat că Aliona Serbulenco a candidat în trecut pentru funcţia de secretar general de stat, dar nu a trecut concursul. Serbulenco este membră PD şi face parte din Consiliul Naţional Politic al formaţiunii. În cadrul aceleiaşi emisiuni, Bogdan Zumbreanu a fost întrebat dacă are un mesaj pentru funcţionarii publici din Republica Moldova, dar a fost rugat să nu se refere la medicii sau la profesorii care au luat o "mită de 100 de lei".



„De fapt, de la dânşii trebuie de început. Ştiţi eu aş vrea să am un mesaj în primul rând pentru cetăţeni, dar nu pentru funcţionari. Haideţi să încetăm să mai dăm bani. Dacă de la un punct anumit, n-am să zic de mâine, dacă de la o decizie a unui grup mic de persoane, care ulterior va deveni mare, se va lua decizia de a nu mai da bani, noi o să facem regulă şi în şscoli, şi în spitale, şi în administraşia locală şi în Agenţia Servicii Publice”, a declarat şeful CNA.



Bogdan Zumbreanu a mai declarat că mulţi dintre demnitarii moldoveni "nu-şi au locul acolo unde sunt". Deşi n-a vrut să spună dacă sunt sau nu deputaţi vizaţi în dosarele CNA, el a declarat că dispune de informaţii incriminatorii despre mulţi dintre aleşii poporului.