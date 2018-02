Dinu Plîngău a participat la Conferinţa preşedinţilor Organizaţiilor de Tineret ale Partidului Popular European

Sursa: jurnal.md Foto: platformada.md 19.02.2018 09:45

Preşedintele Organizaţiei Tinerii DA, Dinu Plîngău, a participat la Conferinţa preşedinţilor Organizaţiilor de Tineret ale Partidului Popular European, care s-a desfăşurat la Milano, Italia.



Evenimentul a avut loc în perioada 15-18 februarie.



„În cadrul conferinţei, am discutat despre importanţa tehnologiilor. Domeniul IT este unul relevant pentru Republica Moldova. Suntem capabili să ne impunem ca un actor important pe piaţa IT, ceea ce poate garanta un progres economic semnificativ şi un instrument pentru a deschide mii de locuri de muncă,” susţine Dinu Plîngău.



Totodată, Dinu Plîngău a menţionat că Organizaţia de tineret a Platformei DA este determinată să continue să construiască noi relaţii de colaborare dintre tinerii din Moldova şi cei din Europa.



„În martie vom fi gazda unei delegaţii de experţi, în frunte cu Andrianos Giannou, preşedintele YEPP, unde vom vorbi despre rolul tinerilor în politică. Le mulţumim partenerilor noştri pentru susţinere şi încredere,” conchide preşedintele Organizaţiei Tinerii DA.