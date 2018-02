Andrei Năstase s-a întâlnit cu Ambasadorul Ungariei în RM, Sandor Szabo; Furtul miliardului şi situaţia din domeniul energetic, printre subiecte discutate

FOTO

Preşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase s-a întâlnit cu Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Ungariei în Republica Moldova, Excelenţa Sa, domnul Sandor Szabo. La întâlnire a participat şi Chiril Moţpan, secretarul General al formaţinii.În cadrul discuţiilor, ambasadorul s-a arătat extrem de interesat să afle cât mai multe despre situaţia reală în care se află politicul moldovenesc şi a menţionat că o comunicare cu partidele de opoziţie şi societatea civilă este crucială în acest sens.Ptrivit unui comunicat, furtul miliardului a constituit unul dintre subiectele dezvoltate în debutul întâlnirii. Andrei Năstase a menţionat că valorea banilor furaţi constituie o treime din rezervele naţionale ale Moldovei şi 15% din Produsul Intern Brut al ţării.„Odată ce statul de drept nu funcţionează aici, beneficiarii furtului miliardului nu sunt traşi la răspundere penală nici acum, după patru ani de la comiterea lui. Nu am fi avut nevoie de investigaţiile Kroll-ului, plătite din bani publici grei, pentru a elucida circumstanţele dispariţiei banilor, dacă am fi avut o justiţie independentă, procuratură neafiliată, dacă nu ar fi fost controlate CNA, Banca Naţională etc., dacă toate instituţiile statului ar fi reacţionat şi procedat conform legii”- a spus Andrei Năstase.Cei prezenţi la întâlnire au discutat şi pe marginea problemei energetice, a profitului de 12 mln de dolari lunar pe care îl obţine oligarhul-coordoator de pe urma conractului energetic încheiat în detrimentul consumatorilor simpli, despre schimbarea sistemului de vot şi riscurile acestui derapaj antidemocratic, despre necesitatea coalizării forţelor proeuropene reale, despre legea anti-propagandă menită să arunce praf în ochii partenerilor de dezvoltare, despre capturarea mass mediei moldoveneşti, persecuţiile opoziţiei antioligarhice şi altele.Întrebat despre aşa-zisa confruntare a preşedenţiei cu guvernul şi parlamentul, Andrei Năstase a precizat că aceasta nu este altceva decât un circ politic, o piesă pusă în scenă de Plahotniuc şi Dodon pentru a manipula opinia publică şi a induce în eroare partenerii de dezvoltare.„Cei doi au o înţelegere – după scrutinul din acest an ei vor face coaliţie la guvernare. Există deja experienţa prezidenţialelor, în care Plahotniuc i-a oferit tot sprijinul mediatic, administrativ, logistic şi financiar lui Dodon, care la rândul său l-a ajutat pe preşedintele PD să schimbe sistemul de vot. Plahotniuc a avut nevoie stringentă de sistemul mixt, căci pe liste deschise PD nu ar fi trecut niciodată pragul electoral!” – a explicat Preşedintele Platformei DA.Pe lângă subiecte politice, la întrevedere au fost puse în discuţie şi probleme economice, în special insuficienţa investiţiilor din Ungaria şi din alte state UE în economia moldovenească. Andrei Năstase a opinat că acest fapt regretabil se întâmplă din cauza instabilităţii, a nesiguranţei protejării investiţiilor într-un mediu plin de riscuri, cu o infrastructură precară şi o justiţie capturată.„Relaţiile economice ale Republicii Moldova cu Ungaria ar trebui să fie mult mai dinamice. Chiar şi volumul comerţului extern cu Ungaria nu este strălucit, deţinând o pondere totală de doar 1,47 din comerţul total al Republicii Moldova” – a relevat Andrei Năstase, menţionând că domeniile prioritare în care ar solicita investiţii din Ungaria ar fi modernizarea agriculturii, IT, construcţia de drumuri. Doar aşa putem spera la creşterea investiţiilor străine în Republica Moldova, ceea ce ar conduce la crearea de noi locuri de muncă bine plătite, burse, pensii şi indemnizaţii decente.