Andrei Năstase, detalii despre discuţiile privind blocul dintre Platforma DA şi PAS: „Avem nevoie de oameni care nu ar face nici pentru milioane ceea ce au făcut transfugii aflaţi acum în Parlament”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 16.02.2018 07:30

Blocul electoral format din Platforma DA şi PAS va promova pe liste şi în circumscripţii doar oameni capabili să reziste ofertelor de cumpărare din partea regimului, afirmă preşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, care a oferit aseară, la Cabinetul din Umbră, mai multe detalii despre mersul discuţiilor dintre cele două partide antioligarhice.



„În momentul de faţă suntem în continuare în discuţii. Este adevărat, procesul are loc într-un ritm nu chiar atât de alert precum mi-aş fi dorit, dar probabil este şi natural. Suntem partide diferite, avem pe alocuri opţiuni şi viziuni diferite, iată de ce avem nevoie de un fundament foarte bun. Din punctul nostru de vedere meritocraţia trebuie realizată în mod plenar în ceea ce priveşte constituirea blocului. Este important ca pe lângă studii, tot felul de diplome, trebuie să avem grijă ca oamenii pe care îi vom pe liste şi în circumscripţii să facă dovada faptului că vor rezista împotriva acestui regim capabil să corupă pe oricine. Avem nevoie de oameni care nu ar face nici pentru milioane ceea ce au făcut transfugii aflaţi acum în Parlament”, a declarat Andrei Năstase.



Liderul Platformei DA a negat informaţiile despre faptul că discuţiile dintre cele două formaţiuni politici ar bate pasul pe loc.



„Vreau să îi asigur pe cei care ne urmăresc, pe simpatizanţii celor două partide emergente că procesele nu au încetinit. Mergem în continuare şi nu e departe clipa când vom veni cu noi detalii referitor la blocul electoral compus din cele două partide cu implicarea oamenilor buni din societatea civilă şi din alte partide proeuropene, democratice”, a spus Andrei Năstase.



„Până unde sunteţi dispus să aşteptaţi, până la ce punct nu ar scăpa lucrurile de sub control? Întreb asta pentru că Plahotniuc şi Dodon demult au început campania electorală”, a comentat jurnalistul Val Butnaru.



„Este absolut obligatoriu să învăţăm din greşeli. Este adevărat, o zi pierdută de noi este o zi câştigată de Plahotniuc şi Dodon. Asta înseamnă amânarea schimbării. Sigur că timp a rămas foarte puţin. Cel mai important în momentul de faţă este să punem în aplicare la turaţii maxime ceea ce suntem noi, să vedem cu Plahotniuc şi Dodon îşi sincronizează ceasurile şi activităţile, şi le sincronizează nu doar pe ale lor, dar şi cu cele ale lui Shor. Iată de ce primul lucru pe care trebuie să-l facem în momentul de faţă este să mergem către oameni, este să mergem să le spunem adevărul, fiindcă RM mare are o şansă, în momentul în care vom scăpat de Plahotniuc, Dodon şi acoliţii lor. Să mergem la oameni şi să le spunem că avem un program de guvernare bine elaborat, că vrem să atragem investiţii în RM, să deschidem noi locuri de muncă, să facem ca pensiile, salariile, bursele să fie decente, să avem programe şi politici bune pentru profesori, medici, dar şi pentru oamenii din Diaspora care vor să vină acasă. Asta ar trebui să facem şi să nu rămânem la nivelul unor discuţii pe alocuri sterile. Am certitudinea că în cel mai apropiat timp, şi eu cred că nu ne va prinde primăvara, vom veni cu noi abordări în acest sens”, a menţionat Andrei Năstase.



Andrei Năstase a ţinut să dezmintă unele informaţii false despre mersul discuţiilor dintre Platforma DA şi PAS, tirajate de unele instituţii de presă.



„Spre exemplu, la un post TV la care am participat, imediat s-a titrat: „Sandu şi Năstase nu s-au înţeles la liste; Sandu vrea integritate, Năstase vrea paritate”. Este un titlu cât se poate de fals, mincinos şi manipulator. Platforma DA a militat în permanenţă pentru meritocraţie, integritate, profesionalism, transparenţă şi de la aceste deziderate nu am deviat nici măcar un milimetru. Şi asta o vom face în continuare”, a spus liderul Platformei DA.