Victor Ciobanu: Polarizările unionişti vs statalişti şi tancuri ruseşti vs proeuropenism constituţional - agende false; Frontul adevărat e între guvernare şi opoziţia antioligarhică

Polarizarea societăţii şi a clasei politice între unionişti şi statalişti este o agendă falsă impusă de guvernare cu scopul de a reduce la maxim rezultatele obţinute de Platforma Demnitate şi Adevăr şi Partidul Acţiune şi Solidaritate. Adevărata luptă se duce de fapt între guvernare şi opoziţia antioligarhică. Declaraţiile aparţin expertului politic Victor Ciobanu.„Şi socialiştii proruşi, şi PD-ul „proeuropean” se vor statalişti, dar şi alte partide, cu excepţia unioniştilor. Doar că această paradigmă induce în eroare şi nu ne ajută la analiză. Frontul adevărat e între guvernare şi opoziţia antioligarhică. Dacă privim lucrurile din acest unghi, toate se aşează la locul lor. Avem un PD la guvernare (cu toţi sateliţii săi), dar şi un PSRM, care deşi se declară în opoziţie, punct cu punct face jocul guvernării. Statalişti şi unii, şi alţii, de ce nu ar fi parteneri? Inclusiv şi după alegeri, dacă o vor cere „interesele ţării”? Cine luptă deschis cu acest tandem? Doar opoziţia extraparlamentară reprezentată de PAS şi PDA pe dreapta, PN şi PCRM (uneori) pe stânga”, a declarat Victor Ciobanu într-un interviu pentru Tribuna „Unioniştii nu luptă cu regimul, ei şi-au ales ţinte false (cel puţin în această campanie) şi implicit fac jocul guvernării, având şi un scop utilitar – de a prelua segmentul deţinut anterior de PL. De unde putem deduce că polarizarea impusă de guvernare are menirea să reducă la maxim rezultatele opoziţiei antioligarhice. Deci polarizările unionişti vs statalişti şi tancuri ruseşti vs proeuropenism constituţional sunt agende false. Nu că aş nega importanţa factorului geopolitic în general, dar nici într-o asemenea abordare primitivă de PR ieftin nu-l putem accepta”, a adăugat Victor Ciobanu.Potrivit expertului politic, este important cum vor acţiona în această situaţie Platforma DA şi PAS pentru a-şi impune propria agendă, în rezonanţă cu aşteptările cetăţenilor.Victor Ciobanu a adăugat că cele două formaţiuni antioligarhice vor putea atrage partea raţională din electoratul unionist, „care poate face distincţie între un proiect real şi fezabil (care pe moment nu există) şi unul electoral”.