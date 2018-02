Parlamentul a instituit o nouă zi naţională; Deputat: „Nu cred că există vreun stat în lume cu atâtea sărbători”

Sursa: jurnal.md Foto: parlament.md 15.02.2018 14:03

Parlamentul a instituit, în şedinţa de astăzi, Ziua Concurenţei, care va fi sărbătorită anual la 30 iunie. Iniţiativa a fost susţinută de majoritatea deputaţilor prezenţi la şedinţă.



Potrivit hotărârii, scopul acestei iniţiative este promovarea în societate a culturii concurenţiale şi prevenirea practicilor anticoncurenţiale şi a concurenţei neloiale.



„Nu am înţeles necesitatea unei zile dedicate concurenţei. Ce încurcă astăzi de a organiza aceste acţiuni fără o zi declarată sărbătoare?”, l-a întrebat liberal-democrata Maria Ciobanu pe deputatul Ştefan Creangă, unul dintre autorii proiectului.



„Vă dau citire la câteva zile importante din hotărârea Parlamentului, precum Ziua Independenţei, Ziua Limbii, Ziua libertăţii, etc. Este foarte important ca în RM să fie declarată zi naţională pentru a mobiliza toate instituţiile şi agenţii economici care implementează tot ce înseamnă concurenţa loială”, a fost explicaţia lui Ştefan Creangă.



„Nu cred că mai există un stat în lume în care să fie atâtea sărbători câte are RM. Avem şi ziua mărului, printre altelte”, a insistat Maria Ciobanu.



„Aţi încurcat. Cred că e sărbătoare profesională, nu zi naţională. Cu tot respectul, dar ceea ce ţine de Ziua Independenţei sau Limba noastră, să nu le punem la acelaşi nivel pentru că sunt lucruri absolut diferite”, a spus şi deputatul PLDM, Iurie Ţap.



„Nu am vrut să diminuez importanţa Zilei limbii sau a Independenţei. Doar amintit sărbătorile naţionale. Este şi Ziua Portului naţional. Dacă discutăm despre ziua profesională sunt alte lucruri. Zilele profesionale se instituie prin decretul preşedintelui sau prin hotărâre de Guvern. Ziua profesională ţine de oameni şi s-ar referi la oamenii care activează în domeniul concurenţei. Atunci s-ar referi doar la Consiliul Concurenţei”, a fost explicaţia lui Ştefan Creangă.



Astfel, Ziua Concurenţei se va consemna anual la data de 30 iunie, ziua în care în anul 2000 a fost adoptată Legea cu privire la protecţia concurenţei. Aceasta nu va fi o zi liberă.