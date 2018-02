Maşinile primăriei Hânceşti sunt alimentate cu produse petroliere de la firma fiului primarului, Alexandru Botnari

Firma PETROCUB&CO SRL, specializată în comercializarea produselor petroliere şi în care are acţiuni fiul primarului oraşului Hânceşti, Alexandru Botnari, a câştigat în doar doi ani contracte de circa 2,5 milioane de lei la licitaţiile organizate de stat. Două dintre aceste contracte, în valoare de circa 400 de mii de lei, au fost încheiate chiar cu Primăria Hânceşti. Alexandru Botnari spune că aceste concursuri de achiziţii au fost transparente, că el nu a făcut parte din comisia de selectare a agentului economic, ci doar a semnat contractele de procurare a produselor petroliere.În anul 2002 firma PETROCUB&CO SRL a fost fondată de Alexandru Botnari, primarul de Hânceşti, alături de alte cinci persoane. În prezent însă acţiunile primarului sunt deţinute de fiul său, care are acelaşi nume, Alexandru Botnari. Potrivit portalului Openmoney.md, această firmă, cu sediul în oraşul Hânceşti, are activităţi precum ”importul şi (sau) comercializarea preparatelor chimice şi biologice pentru protecţia plantelor şi a stimulatoarelor de creştere a plantelor, importul şi/sau comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a gazului lichefiat la staţiile de alimentare”, scrie moldovacurată.md Potrivit portalului Agenţiei Achiziţii Publice, in anul 2016, firma a câştigat concursuri publice la câteva instituţii de stat. În luna martie 2016, Institutul de Fitotehnie Porumbeni a încheiat un contract de circa 832 de mii de lei. Peste un an, în februarie 2017, Institutul de Fitotehnie Porumbeni a avut din nou nevoie de carburanţi, dar nu a schimbat agentul economic. Firma a beneficiat de un nou contract, de această dată de peste 911 de mii de lei. Întrebat cum se face că doi ani la rând instituţia a încheiat contracte cu aceeaşi firmă, Pintilie Pârvan, fostul director al Institutului de Fitotehnie Porumbeni a declarat că toate concursurile de achiziţii au fost realizate într-un mod corect, însă acum nu mai conduce această instituţie ca să ne poată da detalii.Încheierea consecutivă a contractelor cu aceeaşi firmă se constată şi la Întreprinderea pentru silvicultură ”Hânceşti-Silva”. Astfel, în anul trecut în luna ianuarie, dar şi la începutul anului curent, întreprinderea a încheiat cu firma PETROCUB&CO SRL două contracte în valoare totală de circa 400 de mii de lei.Gheorghe Rotaru, directorul Întreprinderii pentru silvicultură ”Hânceşti-Silva”, a declarat pentru Moldova Curată că în aceşti doi ani, în afară de compania PETROCUB&CO SRL, întreprinderea mai cumpără produse petroliere de la un alt agent economic, doar că firma apropiată primarului are puncte de aprovizionare şi în localităţile îndepărtate ale raionului, spre deosebire de alţi ofertanţi.Alte două contracte, în valoare totală de 336 de mii de lei, au fost câştigate de PETROCUB&CO SRL în anii 2016 şi 2017, atunci când Primăria oraşului Hânceşti a anunţat concursuri publice de achiziţionare a produselor petroliere. Noua lege privind achiziţiile publice prevede expres că autoritatea contractantă este obligată să evite apariţia unui conflict de interese, pentru a nu admite concurenţa neloială.Primarul ne-a asigurat că nu poate fi vorba de un conflict de interese, deoarece el nu a făcut parte din comisia de selectare a ofertantului, ci doar a încheiat contractele de achiziţii. ”Eu nu particip în comisie când e vorba de vreo rudă, pentru a nu fi în conflict de interese. Doar semnez contractele. Înainte de a fi primar, am avut aici 56% din acţiuni. La moment, de circa trei ani, i-am donat feciorului, care deţine doar 8 la sută”.Alexandru Botnari a menţionat că, prin intermediul acestei firme, primăria a fost ajutată în ultima perioadă. ”Firma ”Petrocub” este finanţatorul clubului sportiv local ”Petrocub”, care finanţează echipa de fotbal în divizia naţională de Judo, unde avem campioni europeni, iar costurile depăşesc suma de un milion de lei. Cu trei luni în urmă, firma ”Petrocub” a donat Primăriei o maşină specială care curăţă străzile, în sumă de 30 de mii de euro. Firma este un agent economic local, iar toate impozitele rămân aici, în bugetul local, dar nu la Chişinău, precum alte companii petroliere”, a precizat primarul.Alexandru Botnari conduce Primăria Hânceşti de 15 ani.Edilul a mai specificat că este păgubaş de când este în funcţia de primar. ”Prin funcţia pe care o deţin de 15 ani, cea de primar, eu şi familia mea am avut doar de pierdut, dar nu de câştigat. Puteţi verifica orice”, a conchis alesul local.În opinia expertei anticorupţie Mariana Kalughin, primarul ar fi încheiat acele contracte fiind în conflict de interese. ”Prin semnarea unui contract se înţelege încheierea unui act juridic. În sensul art. 12 alin. (3) din Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi intereselor personale, conflictul de interese real apare în cazul în care subiectul declarării este chemat să încheie direct un act juridic, în care are interese personale şi care influenţează sau pot influenţa exercitarea imparţială şi obiectivă a mandatului. Astfel, prin semnarea contractului, primarul a încheiat un act juridic, încălcând prevederile legale referitoare la modul de declarare şi soluţionare a conflictului de interese. Potrivit art. 12 alin. (7) din legea menţionată, primarul avea obligaţia să informeze Autoritatea Naţională de Integritate (ANI) imediat, dar nu mai târziu de trei zile de la data constatării, despre situaţia de conflict de interese real în care se afla”, a specificat experta.Întrebat dacă în acest caz poate fi vorba de un eventual conflict de interese, când Primăria oraşului Hânceşti a încheiat contracte publice cu firma fondată de primar, iar după mai mulţi ani acţiunile sunt donate fiului său, Eugeniu Viţu, şeful serviciului comunicare din cadrul Autorităţii Naţionale de Integritate, a declarat pentru Moldova Curată că, aparent, este un conflict de interese, însă cazul poate fi examinat de instituţie doar când vor fi selectaţi inspectorii de integritate.Alexandru Botnari deţine funcţia de primar din anul 2003. Iniţial a candidat independent, iar din anul 2009 face parte din echipa Partidului Democrat. Recent, Alexandru Botnari a câştigat distincţia ”Omul Anului 2017”, la categoria ”Administraţie Publică”, desemnat de o revistă mondenă din Moldova.