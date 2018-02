Transferarea dosarului Shor la Cahul: „Se continuă tergiversarea examinării cauzei; L-au dus cât mai departe pentru ca societatea civilă să nu poată protesta”

VIDEO

Transferarea dosarului controversatului primar de Orhei, Ilan Shor, la Curtea de Apel Cahul are drept scop de a continua tergiversarea procesului, dar şi de a ţine presa departe de şedinţele de judecată. Opiniile au fost exprimate de către invitaţii emisiunii „Ora Expertizei” de la Jurnal TV.„Nu cred că sunt credibile aceste motive, exact cum a fost scuza privind imposibilitatea traducerii dosarului timp de şapte luni. Niciunul din cele şapte complete de judecători nu pot, după cum s-a prezentat, să examineze acest caz. Este strigător la cer şi scuza este una ridicolă. Este clar că acest demers de strămutare a cauzei la Cahul este strict pentru a continua această tergiversare şi pentru a reduce presiunea publică asupra procesului din Chişinău. Am organizat câteva proteste pentru a aduce în atenţia publicului cazul lui Ilan Shor. Doar după asta Judecătoria Chişinău a binevoit să transmită dosarul astfel încât acele şapte luni de tergiversări s-au finalizat. Noi vom continua să punem presiune, chiar dacă dosarul a fost transferat la Cahul”, a declarat vicepreşedintele Partidului Acţiune şi Solidaritate, Mihai Popşoi.„Avem un exemplu mai vechi, cazul Norma care, la fel, a fost transferat la Cahul acum câţiva ani. Atunci mai mulţi judecători şi procurori au încercat să delapideze statul de 7,5 milioane de dolari. Atunci s-a implicat presa, s-a implicat Andrei Năstase şi sub presiunea societăţii civile CEDO, fiind informată, a spus că nu este niciun motiv de a da aceşti bani din haznaua statului. Fiind presaţi de presa de la Chişinău, cazul Norma a fost transferat la Cahul. Atunci CSJ în frunte cu Poalelungi a spus că dosarul se transferă la Cahul pentru că judecătorii de la Chişinău pot fi influenţaţi de presă. Acelaşi lucru se întâmplă şi acum. Ca presa să nu ajungă la şedinţele de judecată, ca societatea civilă şi partidele politice emergente mişcării protestatare să nu poată protesta şi cere arestarea lui Shor, l-au dus cât mai departe”, a spus şi vicepreşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr, Liviu Vovc.De cealaltă parte, purtătorul de cuvânt al PLDM, Ion Terguţă, consideră că magistraţii au înţeles că la un moment dat ar putea să devină parte a unui joc politic.„Nu cred că la Cahul oamenii sunt mai puţin interesaţi de acest subiect, pentru că ne-a afectat pe toţi în mare măsură. Judecătorii au înţeles că ar putea să devină parte a unui joc politic, iar cei care ar putea să strângă toate pietrele vor trebui să fie ei Judecătorii in corpore ai Curţii de Apel refuză să judece acest dosar. Eu nu cred că este vorba despre o simplă recuzare a judecătorilor. S-ar putea să fie ceva mai mult decât atât”, afirmă Ion Terguţă.Precizăm că şi avocaţii lui Veaceslav Platon au cerut strămutarea dosarului clientului lor la o altă instanţă de apel, întrucât fiica preşedintelui Curţii de Apel Chişinău a efectuat urmărirea penală în dosarul Platon. Cererea a fost respinsă însă ca neîntemeiată de către Curtea Supremă de Justiţie.Ilan Şor a fost condamnat pentru spălare de bani, dar şi cauzare de daune materiale în proporţii deosebit de mari prin înşelăciune sau abuz de încredere. El a primit 7 ani şi jumătate de închisoare în penitenciar de tip semiînchis.Pedeapsa ar urma să fie executată odată cu adoptarea unei sentinţe definitive. Timp de jumătate de an, cauza penală a fost blocată în cadrul instanţei de fond, pentru că ar fi fost tradusă sentinţa.