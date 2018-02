Alexandru Slusari, despre instrucţiunile împărţite de Plahotniuc instituţiilor de stat: „Ţara trece definitiv sub regimul manual de control al lui Al Capone de Moldova”

Sursa: jurnal.md Foto: privesc.eu 13.02.2018 16:00

Oligarhul Vladimir Plahotniuc încearcă să dezvolte în rândul populaţiei ideea unui cult al personalităţii. Astfel a comentat vicepreşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr, Alexandru Slusari, instrucţiunile împărţite instituţiilor de stat de către şeful PD, care nu are nicio funcţie oficială.



„Ţara trece definitiv sub regimul manual de control al lui Al Capone de Moldova. În acelaşi timp, întreaga sa turmă de lachei încearcă, prin intermediul spaţiului mediatic pe care îl controlează în proporţie de 80 - 90% să bage în capul populaţiei ideea cultului personalităţii şi cel de tată al naţiunii. O naţiune jefuită şi umilită de acest „tată”. Astăzi, Plahotniuc, care în mod oficial nu e nimeni şi nu are nicio funcţie, a dat instrucţiuni pompierilor. A instruit angajaţii de la ANSA să verifice produsele alimentare. A cerut transparenţă obligatorie din partea băncilor la implementarea proiectului „Prima Casă”. De ce nu a cerut o astfel de transparenţă în 2014, când zeci de miliarde au fost scoase din ţară cu ajutorul oamenilor săi sau din cauza lipsei lor de acţiuni? Acest personaj, înconjurat de mercenari angajaţi, îşi pierde simţul realităţii. El cere să fie considerat lider al naţiunii şi încearcă să demonstreze tuturor că fără el în Moldova păsările nu cântă şi nu cresc copacii”, a menţionat Alexandru Slusari.



Vicepreşedintele Platformei DA a adăugat că Plahotniuc are un comportament de dictator periculos, care poate fi oprit numai prin reluarea protestelor masive înainte de alagerile parlamentare din toamnă.



„Acţiunile lui devin din ce în ce mai impertinente. Într-un mod demonstrativ cumpără o grămadă de bunuri imobile de lângă castelul său, care costă cât pensiile a sute de mii de pensionari. Scuipă peste solicitarea cetăţenilor de a publica raportul complet al celor de la Kroll, pe care s-a plătit din buzunarele noastre. Într-un mod deschis tergiversează procesul judiciar al complicelui său Shor. Cetăţeni, priviţi cu atenţie această mafie! Aveţi în faţă un dictator periculos şi dezechilibrat mental. Dacă nu ne unim şi nu-l oprim, mâine va fi prea târziu. Trebuie să ieşim la proteste în masă înainte de alegeri”, a conchis Alexandru Slusari.