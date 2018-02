Indicele democraţiei 2017, stabilit de The Economist: Moldova a fost retrogradată în categoria statelor cu un „regim hibrid”, din cauza unui proces electoral defectuos

Starea democraţiei din Republica Moldova se înrăutăţeşte de la an la an, ţara noastră fiind retrogradată de la o „democraţie defectuoasă” la un „regim hibrid” în Indicele Democraţiei 2017, publicat de The Economist Acest indice ierarhizează ţările lumii în funcţie de puterea regimului democratic, determinată pe baza a cinci categorii generale: alegeri libere şi corecte, libertăţi civile, funcţionarea guvernului, participare politică şi cultură politică.Republica Moldova a căzut în clasamentul mondial, ocupând poziţia 78 din 167 de state, cu un indice anual al democraţiei de 5,94, în scădere faţă de anul trecut când am acumulat 6,01 puncte.„Moldova a fost retrogradată de la o „democraţie defectuoasă” la un „regim hibrid” ca rezultat al alegerilor problematice”, se spune în raport.Cel mai mic punctaj îl avem la capitolul cultura politică – 4,38, urmat de funcţionarea guvernului – 4,64; participarea politică – 6,11; libertăţi civile – 7,06, asigurarea unui proces electoral corect şi a pluralismului politic – 7,50.România ocupă locul 64, fiind calificată drept o „democraţie defectuoasă”, Ucraina – pe locul 83, în categoria regimurilor hibride, iar Rusia – pe locul 135, printre statele autoritare.Clasamentul mondial al democraţiei este deschis de Norvegia, Islanda, Suedia, Noua Zeelandă, Danemarca. De cealaltă parte, cel mai jos nivel al democraţiei se află în state cu regim autoritar precum Coreea de Nord, Siria şi Ciad.