Andrei Năstase: „Prioritatea zero a Platformei Demnitate şi Adevăr este scoaterea justiţiei din captivitate”

01.02.2018

Când va ajunge la guvernare, prioritatea zero a Platformei Demnitate şi Adevăr va fi scoaterea justiţiei din captivitate. Asta a declarat preşedintele formaţiunii la un post privat de televiziune. Andrei Năstase s-a referit şi la parteneriatul cu Partidul Acţiune şi Solidaritate, subliniind că acum cetăţenii au o alternativă la întreaga clasă politică actuală. În acelaşi timp, Năstase a menţionat că aici rişti cu viaţa, dacă alegi să faci opoziţie reală. Întrebat ce ar face Platforma Demnitate şi Adevăr în caz că va ajunge la putere, preşedintele formaţiunii a răspuns că va face regulă în justiţie.



„În primul rând am elibera justiţia din mâna politicului, eliberarea instituţiilor statului, instituţiilor juridice şi a celor de reglementare din captivitate oligarhică şi chiar politică. Procurorul general nu trebuie să fie numit pe criteriile pe care a fost numit până acum. Am spus după asta că ar trebui să ne preocupe pentru că avem în Republica Moldova aproape la un milion de oameni care trăiesc la limita sărăciei, ca ei să aibă totuşi un nivel decent de trai. Şi acest lucru se poate face. Este nevoie doar de voinţă politică. Prioritatea noastră zero este eliberarea justiţiei din captivitate. Iar asta va însemna neapărat un proces larg de lustraţie”, a menţionat liderul DA.



Nu vor exista niciodată drumuri bune sau alte schimbări importante pentru viaţa cetăţenilor dacă nu va fi regulă în justiţie, mai adaugă Andrei Năstase.



„Un semnal dat de la vârf şi când vorbesc dat de la vârf, vorbesc întâi de toate de la politic, de la clasa politică şi dacă vreţi de la guvernarea care va veni ar fi mai mult decât suficient pentru foarte mulţi oameni din sistem. Credeţi-mă, şi în sistemul judecătoresc, şi în sistemul Procuraturii există oameni, mai ales tineri, care ar vrea să aibă o carieră de procurori, judecători curată, de oameni integri. Ei văd ce se întâmplă în România”, a adăugat Andrei Năstase.



Solicitat să dea detalii despre parteneriatul cu Partidul Acţiune şi Solidaritate, preşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr afirmă că procesul decurge cu întârziere şi că deja ar fi trebuit să se întâmple nişte lucruri.



„Din păcate, cele două partide au viteze diferite. Să avem răbdare şi să ajungem într-o bună zi să venim să prezentăm această alternativă. Ea există. Dacă nu se va produce, dacă lucrurile vor continua aşa cum au continuat la prezidenţiale, credeţi-mă, eu sunt cel care nu mă opreşte absolut nimic să mai pun piciorul în prag. Vreau să pornim de la ideea că există din partea celor două echipe, a Platformei Da şi PAS bună intenţie, bună credinţă şi vine şi ziua în care va exista o mai bună prezentare către public. Nu e atât de uşor să construieşti un bloc pe care-l vrei bazat şi pe integritate, şi pe profesionalism, şi pe caracter”, a mai spus Andrei Năstase.



Întrebat cât de periculos este să faci politică fiind în opoziţie, Năstase a declarat: „Depinde ce fel de opoziţie faci. Dacă faci o opoziţie de mântuială nu e niciun fel de pericol. Dacă te apuci astăzi să faci unirea cu Republicii Moldova cu România nu ai nicio problemă. Dacă te apuci să integrezi Republica Moldova în Uniunea Vamală, Rusia sau Kazahstan, nu ai nicio problemă. Dar mai ales dacă alegi să fii vasalul lui Plahotniuc, n-ai absolut nicio problemă. Însă dacă faci o opoziţie aşa cum face Platforma Demnitate şi Adevăr, rişti cu viaţa”.



Printre alte subiecte abordate au mai fost multiplele iniţiative, pe care Platforma Demnitate şi Adevăr le lansează în spaţiul public, dar şi planurile de viitor ale formaţiunii.