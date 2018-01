Maia Sandu: Singurul lucru pe care ni-l dorim este schimbarea guvernării şi construcţia unei ţări în care să vrem să rămânem cu toţii

Singurul lucru pe care ni-l dorim este schimbarea guvernării şi construcţia unei ţări în care să vrem să rămânem cu toţii. Este declaraţia preşedintei Partidului Acţiune şi Solidaritate făcută într-un interviu pentru portalul Unimedia . Maia Sandu a vorbit despre obiectivele pentru 2018 şi a subliniat că în cadrul blocului format cu Platforma Demnitate şi Adevăr se discută acum mecanismele de verificare a integrităţii potenţialilor candidaţi, astfel ca la parlamentare să se vină cu cea mai bună listă.Preşedinta Partidului Acţiune şi Solidaritate a declarat că 2017 a fost un an în care s-a concentrat pe construcţia de partid şi pregătirea pentru parlamentare. Iar în acest an îşi propune drept obiectiv preluarea puterii. Maia Sandu a fost întrebată despre blocul format cu Platforma Demnitate şi Adevăr şi dacă în această structură va intra şi PLDM.„Noi am anunţat că facem un bloc în care se pot regăsi oameni din diferite partide politice proeuropene, antioligarhice şi din societatea civilă. Deci, toţi cei care au persoane foarte bune, care nu au probleme de integritate şi care pot aduce valoare adăugată listei, aceştia pot să încerce să concureze pentru o poziţie în lista acestui bloc. Şi pentru ca să ne asigurăm că lucrurile vor fi exact aşa, acum discutăm asupra unor mecanisme importante de verificare a integrităţii potenţialilor candidaţi. Noi ne propunem ca la următoarele alegeri parlamentare să venim cu lista cea mai bună dintre toate pe care le-a văzut alegătorul în aceşti 26 de ani”, a spus Maia Sandu.În context, Maia Sandu a reiterat că blocul Platforma DA-PAS nu va face niciun fel de alianţă cu PD, aşa cum încearcă să sugereze unele voci.„Noi am spus un NU categoric şi nu regret acest lucru. Noi nu vom face alianţă nici până la alegeri, nici după alegeri cu un partid care este antidemocratic şi care este corupt, care prin acţiunile sale determină cetăţenii Republicii Moldova să plece din această ţară. Noi o să facem coaliţie doar cu oameni cinstiţi, cu oameni care vor să lucreze în interesul cetăţeanului şi în continuare şi pentru aceşti oameni facem apel ca în această campanie electorală din 2018 să ne unificăm şi să dăm lovitura fatală binomului Plahotniuc-Dodon. Noi vom face tot posibilul ca să nu ajungem în situaţia să facem alianţă cu cineva. Noi credem cu tărie că putem obţine un scor foarte mare, unindu-ne cu toţii cei care înţeleg cât de dramatică este situaţia”, a declarat preşedinta PAS.Liderul formaţiunii PAS a fost solicitat să comenteze şi scenariul potrivit căruia şeful PD Vladimir Plahotniuc ar veni la putere în calitate de premier.„Ştim că domnul Plahotniuc este obsedat să vină într-o funcţie publică, să fie iubit de popor, doar că lucrurile pe care le face el vin în contradicţie cu acest obiectiv. Toate lucrurile pe care le face sunt împotriva cetăţenilor Republicii Moldova şi de aceea nu are de ce să aştepte vreo schimbare în atitudinea oamenilor faţă de el. Putem să ne aşteptăm la orice, ştim că nu e la prima încercare. Dar eu cred că cetăţenii înţeleg cât de periculos este acest om şi, aşa cum au făcut de fiecare dată, se vor opune acestor tentative. Se vor opune inclusiv prin proteste în stradă”, a spus Maia Sandu.Pe final, Maia Sandu a menţionat că cei din blocul pentru parlamentare îşi propun să obţină mai mult sprijin din partea oamenilor şi să ajungă în special la cei care nu au o opinie acum şi care nu au luat încă o decizie. Vladimir Plahotniuc nu a comentat declaraţiile în care a fost vizat.