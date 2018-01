Liderul Platformei DA: „Toate operaţiunile privind convertirea şi sustragerea banilor din sistemul bancar moldovenesc s-au produs pe fundalul inacţiunii criminale a BNM, CNA, PG şi SIS”

Toate operaţiunile privind convertirea şi sustragerea banilor din sistemul bancar moldovenesc s-au produs pe fundalul inacţiunii criminale a Băncii Naţionale, a Centrului Naţional Anticorupţie, a Procuraturii Generale şi a Serviciului de Informaţii şi Securitate, a spus liderul Platformei DA, Andrei Năstase.„Odată cu preluarea puterii politice de către forţele pretins proeuropene, instituţiile de drept şi de reglementare, în loc să fi fost scoase de sub controlul politic al partidului comuniştilor şi al lacheului lui Voronin, oligarhul Plahotniuc, şi puse în slujba cetăţeanului, acestea au fost partajate politic între partidele alianţei proeuropene”, a comentat liderul Platformei DA.Astfel, Banca Naţională, Centrul Naţional Anticorupţie, Procuratura Generală şi Serviciul de Informaţii şi Securitate, instituţiile direct responsabile de securitatea financiară a ţării, au trecut sub controlul politic al Partidului Democrat, susţine Andrei Năstase.„Instituţiile au rămas sub controlul personal al lui Vladimir Plahotniuc, care între timp părăsise barca comunistă şi îşi cumpărase un partid „democrat“ şi un Lupu. Li s-a ordonat să devină orbi, surzi şi muţi, şi asta au făcut în interesul marelui beneficiar”, a declarat liderul PDA într-un interviu pentru cotidianul.ro Potrivit lui Andrei Năstase „doar abia după ce băncile cu pricină au fost devalizate, Banca Naţională a dispus desemnarea administraţiei speciale acolo. Totodată, Curtea Supremă de Justiţie, condusă de consilierul juridic de odinioară al lui Plahotniuc, Poalelungi, a anulat toate tranzacţiile ce ţineau de emisia suplimentară din 2013 şi i-a întors statului pachetul de control asupra Băncii de Economii, care deja, după cum înţelegeţi, fusese prădată. Ulterior, un alt guvern, condus de Gaburici, a mai acordat garanţii de stat, în valoare de 5,4 miliarde de lei, Băncii Naţionale, chipurile, pentru salvarea deponenţilor celor trei bănci”.„Urma şi a treia garanţie, în sumă de 7,5 miliarde de lei, însă protestele masive ale populaţiei, organizate de Platforma Civică Demnitate şi Adevăr, au împiedicat operaţiunea criminală”, a conchis liderul PDA.