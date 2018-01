Cozmin Guşă: „La Chişinău avem o situaţie explozivă; Dodon, chiar dacă s-a declarat putinist sau rusofil, e un preşedinte care se va afla în continuare în zona de influenţă a lui Plahotniuc”

Sursa: jurnal.md Foto: realitatea.net 06.01.2018 08:12

Oligarhul Vladimir Plahotniuc controlează Guvernul, majoritatea parlamentară, precum şi pe preşedinte Igor Dodon, care, chiar dacă s-a declarat „putinist” sau rusofil, se va afla în continuare în zona de influenţă a lui Plahotniuc. Este părerea consultantului politic de la Bucureşti Cozmin Guşă, fost consilier al şefului PD.



Într-un interviu acordat după ce Curtea Constituţională a decis pentru a treia oară suspendarea temporară a lui Igor Dodon, în urma sesizării depuse de deputaţi PD după ce acesta a respins pentru a doua oară candidaturile la funcţiile de miniştri, Cozmin Guşă a declarat „este un început de an furtunos din punct de vedere geopolitic, dar evenimentele nu sunt atât de grave pe cât par”.



„Este bine să discutăm asta ca să clarificăm treburile la începutul unui an pe care noi l-am anunţat că va fi foarte tensionat din punct de vedere geopolitic. Ce se întâmplă de fapt? Faptic, Guvernul, care este condus de prim-ministrul Filip, dar de fapt este condus de liderul de facto al Moldovei, Vlad Plahotniuc, încearcă nişte numiri în zone-cheie pentru decizia administrativă de la Chişinău, care numiri nu sunt bine-văzute de către rusofili sau de către rusofilii declaraţi. Leancă, după cum bine ştiţi, este şi fost prim-ministru şi fost ministru de externe şi, mai important, este un fost angajat al Ambasadei Uniunii Sovietice de la Bucureşti, de dinainte de 1989. Tănase, la rândul lui, este un moldovenist, dar de tentă pro-română, care are rădăcini puternice şi tot în legătură cu Vlad Plahotniuc. Practic, Dodon refuză aceste numiri care i-ar da o putere mult mai mare în interiorul Guvernului, pe nişte zone-cheie, care sunt pregătite pentru luptele geo-politice care urmează şi acuma Dodon, sigur că... o face cu toată gura, dar nu trebuie să presupunem că o face chiar din convingere, pentru că Dodon, la rândul lui, chiar dacă s-a declarat „putinist” sau rusofil, el este un preşedinte al Moldovei care se va afla în continuare în zona de influenţă a lui Vlad Plahotniuc. Spunem toate lucrurile pentru că, în mod sigur, dacă eu le ştiu sau noi le ştim, ele sunt ştiute şi de către strategii de la Kremlin şi atunci jocul trebuie să devină într-un fel transparent şi pentru observatorii din România care sunt interesaţi de aşa ceva”, a zis Cozmin Guşă.



Potrivit lui Guşă, simplitatea faptului prin care el este suspendat poate să sugereze că este vorba de un joc de scenă, care nu va mai rezista foarte mult.



„Să ai un preşedinte suspendat de 2 ori pe trimestru doar ca să rezolvi nişte probleme pe care el nu doreşte să şi le asume, pentru ca să-şi afirme în continuare rusofilismul, este uşor de citit într-o cheie geopolitică. Acuzele lui sunt mai mult formale, trebuie să ne uităm cu mai multă atenţie la ce se va genera de acum înainte într-o Republică Moldova cu o majoritate parlamentară controlată de Vlad Plahotniuc. O majoritate care din pricina faptului că Plahotniuc se doreşte a fi arestat de autorităţile ruseşti, bineînţeles că va continua să-şi identifice noi aliaţi, iar cel mai aproiat aliat este România. Pentru România aceste joc de despărţire a apelor, cu condiţia ca diplomaţia noastră să fie suficient de inteligentă, matură, poate să fie şi o veste bună. Dar, atenţie! Vorbim despre fraţii noştri de peste Prut care trăiesc într-o ţară cu un conflict îngheţat care poate să fie dezgheţat oricând la intenţia autorităţilor ruseşti. Nu cred că se vor întâmpla aceste lucruri înainte de realegerea lui Putin din martie, dar sunt convins că treburile vor avansa de la finalul lui martie, după ce Putin, asigurându-şi realegerea în funcţia de preşedinte, va da drumul la toate instrumentele geopolitice de război, între care intră şi dezgheţarea acestor conflicte din zone fost soviectice", a avertizat Guşă.



Totodată, consultantul politic de la Bucureşti crede că la Chişinău avem o situaţie foarte explozivă, mai ales din momentul în care autorităţile ruse au cerut arestarea oligarhului Plahotniuc.



„O decizie definitivă a Instanţei a impus arestarea lui Plahotniuc, care este conducătorul de facto al Moldovei. În această situaţie complicată va reamintesc că Plahotniuc s-a dus de urgenţă în SUA, a avut o vizită mai mult de decor, o întâlnire cu câţiva parlamentari, şi, din acel moment, a semnalizat că se desparte într-un mod clar şi neaşteptat pentru mediul de afaceri de legătura, de influenţa de la Kremlin. Vă daţi seama într-o ţară majoritar rusofilă, deocamdată, sunt şi foarte mulţi moldoveni dedicaţi unirii cu România... Este un butoi cu pulbere care stă să explodeze în următoarea perioadă”, a mai afirmat consultantul politic.



Cât despre rolul pe care-l va avea România în aceste evenimente, Cozmin Guşă a punctat: „Se va poziţiona doar într-un mod discret şi informal, ăsta este pronosticul meu, cum a făcut-o şi până acuma. Şi cum este bine s-o şi facă. România nu poate să fie partener de beligeranţă geopolitică pe subiectul Moldova, care este un alt stat independent şi suveran. Nici nu are greutatea geopolitică în faţa Rusiei să facă acest lucru şi ar da apă la moară unei falange care stă în spatele lui Dodon şi care atunci ar putea să reclame în faţa instituţiilor internaţionale o încercare de ingerinţă în problemele interne, lucru pe care Dodon l-a şi făcut până acuma şi va continua să-l facă. Avem 2 jucători de formă, 2 actori falşi în conflictul de la Chişinău: un Dodon care se preface că nu este omul lui Plahotniuc şi un Traian Băsescu, care se preface că ar fi un preşedinte cu autoritate de partid politic la Chişinău, el este preşedintele de onoare al Partidului Unităţii Naţionale. Important pentru autorităţile româneşti este să-şi controleze foarte bine pionii care există acolo pe teren, care să fie mai eficienţi decât piesele de şah mult mai grele şi mai infiltrate de mult timp ale Federaţiei Ruse”, a concluzionat Cozmin Guşă.