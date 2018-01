Liderul Platformei DA: „Plahotniuc nu are nevoie de autorităţi locale puternice şi independente; El îşi doreşte să administreze ţara personal, în regim manual, după exemplul Rusiei”

Ca de obicei, în perioada în care cetăţenii îşi văd de sărbători, cineva profită de acest lucru. Potrivit liderului Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, în acest scenariu se încadrează şi iniţierea unui referendum local de demitere a primarului de Bălţi, Renato Usatîi. „Dacă au mai rămas în Moldova primării conduse de reprezentanţi ai PLDM, PCRM, PL, PN sau de independenţi, coordonatorul a decis ca în anul 2018, înainte de alegerile parlamentare, să-i treacă cu hurta sub controlul guvernării sale oligarhice. Rămân neatinşi doar primarii-socialişti. Şi noi ştim de ce”, afirmă liderul Platformei DA „Atunci când lumea bună încă îşi vede de sărbătorile de iarnă, cineva a decis să acţioneze, să dea tunuri raider, în tăcerea asurzitoare a societăţii noastre şi a partenerilor de dezvoltare. După primarul unionist de la Chişinău, a venit rândul primarului pro-rus de la Bălţi. Sute de mii de oameni sunt antrenaţi, volens-nolens, în schemele urzite de nesăţiosul uzurpator”, susţine Andrei Năstase.Potrivit liderului PDA, prin acest atac asupra capitalei nordului, guvernarea îşi rezolvă câteva probleme concomitent.„Pe de o parte, pe fundalul multiplelor declaraţii sterile şi a strategiilor false despre descentralizarea europeană a ţării, continuă procesul sugrumării autorităţilor locale independente de gruparea oligarhico-criminală de la guvernare. Din 2016 am văzut ce s-a întîmplat cu zeci de primari ai PLDM, care după o vizită nocturnă a lui Costea-borsetcă şi a ortacilor săi au fost nevoiţi să-şi pună chipiuri albastre. Am fost martorii dezmăţului faţă de primarul Filipov, din Taraclia, care a îndrăznit să respingă oferta generoasă a coordonatorului. Acum a venit timpul celui de-al doilea oraş din ţară, cu peste 100 de mii de alegători. Pentru a-şi face mendrele, mafiotul-coordonator şi acoliţii săi au înecat în mormane de gunoi un oraş întreg, punînd viaţa şi sănătatea a zecilor de mii de oameni într-un real pericol!”, declară Andrei Năstase.Mai mult, liderul DA spune că oligarhul Vladimir Plahotniuc nu are nevoie de autorităţi locale autonome, puternice şi independente de centru, şi-şi doreşte, după exemplul Rusiei, ca ţara să fie administrată de el personal în regim manual.„Dacă au mai rămas în Moldova primării conduse de reprezentanţi ai PLDM, PCRM, PL, PN sau de independenţi, coordonatorul a decis ca în anul 2018, înainte de alegerile parlamentare, să-i treacă cu hurta sub controlul guvernării sale oligarhice. Rămân neatinşi doar primarii-socialişti. Şi noi ştim de ce! Sub paravanul unui război steril geopolitic între un preşedinte de mucava prorus şi un proxenet politic şi penal, cooperarea celor doi în detrimentul ţării şi a oamenilor continuă şi mai intens după “reuşitul” troc din prezidenţiale”, spune Năstase.Iar sarcina lor comună rămâne ca pe eşichierul de stânga socialiştii să nu aibă concurenţă, iar forţele proeuropene, antioligarhice să fie dezbinate şi eliminate treptat din competitia politică, crede liderul DA. „Acest lucru urmează să compenseze faptul că Dodon timp de un an a demonstrat cu priosinţă că este persoana docilă regimului oligarhic, a început şă-şi piardă susţinătorii şi nu mai prezintă principala sperietoare pentru exterior”, continuă politicianul.„Cetăţenii Republicii Moldova asistă azi la ultimele testări ale unui regim dictatorial, pe care cordonatorul visează să-l înstaureze definitiv după următorul scrutin parlamentar. O dictatură geopolitică cu o populaţie cît mai săracă şi cu o singură opoziţie socialistă formală şi controlată. Cu o centralizare mega-excesivă a tuturor resurselor financiare, administrative şi mediatice. Să nu îndrăznească nimeni să-l întrebe despre zeci de miliarde furate şi spălate, despre celelalte crime odioase pentru care va trebui să răspundă în faţa a milioane de oameni după schimbare. Datoria tuturor Oamenilor cu Demnitate e să ne opunem şi să nu admitem realizarea planurilor diabolice ale unui mafiot cu grave dereglări mentale. Totodată, sper foarte mult că partenerii noştrii externi să conştientizeze că Moldova cu Plahotniuc şi Dodon se distanţează tot mai mult şi mai departe de modelul civilizaţiei europene”, a conchis Andrei Năstase.