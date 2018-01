Analist politic: „2017 a fost un an al degradării situaţiei democratice în Republica Moldova”

Analistul politic, Alexei Tulbure, susţine că anul 2017 reprezintă „o degradare politică a Republicii Moldova”.„Eu cred că este un an al degradării situaţiei democratice în Republica Moldova. Un an al degradării politice în Republica Moldova, pentru că în acest an a fost schimbat sistemul electoral, ne-am trezit cu un sistem mixt, care nu are suportul popular, nu este agreat de populaţie, opoziţie, partenerii externi. Această schimbare favorizează un partid politic, care altminteri nu înregistra rezultate bune la alegeri – Partidul Democrat. A fost o schimbare a sistemului politic în favoarea unui partid în ajunul alegerilor, deci ceva mai prost nu îţi poţi închipui”, a spus Alexei Tulbure.Totodată, analistul a vorbit despre numărul celor care pleacă peste hotare, dar şi despre regresul Republicii Moldova în investigarea unor cauze.„Un an în care ţara nu a progresat în investigarea furtului miliardului, dar dacă nu am progresat, atunci nu avem numele celor care au participat la furt şi, bineînţeles, nu vor fi urmări pentru aceşti oameni. Un an în care a sporit numărul celor care pleacă din ţară, ceea ce indică asupra faptului că oamenii nu cred în viitorul acestei ţări şi pleacă, încercând să-şi rezolve problemele în alte părţi”, a declarat Alexei Tulbure pentru Tribuna. Alexei Tulbure şi-a expus şi opinia cu privire la Preşedinţia Republicii Moldova.„La fel a fost un an în care am înţeles că noi nu avem nevoie de postul de preşedinte al ţării, pentru că, vedem că de preşedinte nu depinde nimic. A fost un an prost, al ratărilor şi a unor evoluţii foarte negative”, a precizat Tulbure.