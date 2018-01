Platforma DA a avut o întâlnire cu experţii Comisiei de la Veneţia; „Am reiterat că sistemul mixt este antidemocratic”

Sursa: jurnal.md Foto: platformada.md 30.01.2018 12:28

Platforma Demnitate şi Adevăr a avut o întâlnire cu delegaţia comună a Comisiei de la Veneţia şi OSCE/ODIHR, care se află într-o vizită de informare în Republica Moldova.



„Platforma DA a avut ieri o întâlnire cu misiunea Comisiei de la Veneţia despre tot ce a făcut guvernarea pentru implementarea votului mixt şi dacă s-a ţinut cont de recomandările Comisiei de la Veneţia. Am spus de la bun început că guvernarea a călcat în picioare recomandările Comisiei de la Veneţia, în special cea mai importantă recomandare - că sistemul mixt nu poate fi implementat în RM, fiindcă păgubos”, a menţionat liderul Platformei DA, Andrei Năstase.



„Am avut o discuţie foarte bună cu misiunea Comisiei de la Veneţia. Pe 17 martie, urmează să vină cu un aviz. Cred că acest aviz va influenţa asupra deciziei UE privind acordarea asistenţei macro-financiare. Noi am prezentat punctul nostru de vedere şi am reiterat încă odată cât de antidemocratic este această lege, care a fost votată cu încălcarea crasă a recomandărilor Comisiei de la Veneţia. Cum putem vorbi despre guvernare proeuropeană, dacă, în mod flagrant, aceasta ignoră recomandările Comisiei de la Veneţia”, a declarat vicepreşedintele Platformei DA, Alexandru Slusari.



În context, vicepreşedintele Platformei DA spune că „am atras atenţia experţilor asupra faptului că chiar şi realizarea acestei legi se face cu încălcări, ei singuri nu respectă această lege”.



Precizăm că vizita misiunii are loc în contextul pregătirii de către Comisia de la Veneţia şi OSCE/ODIHR a avizului comun privind legislaţia electorală modificată, care urmează să fie prezentat pe 16-17 martie curent.