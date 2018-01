Liderul DA: După ce a furat bănci şi bugete naţionale, acum guvernarea a furat sloganul nostru – „să transformăm Moldova într-o ţară în care să vrei să trăieşti”

Sursa: jurnal.md Foto: privesc.eu 30.01.2018 14:50

Sloganul transformarea „Moldovei în ţara în care să vrei să trăieşti”, care aparţine Platformei DA şi a fost folosit în numeroase proiecte şi iniţiative, a fost furat. Astfel, sloganul se regăseşte în proiectul „Moldova 2030”, care aparţine Guvernului, a declarat liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, în cadrul unei conferinţe de presă, adăugând că acest fapt este un model de hoţie.



„Am fost sesizat despre faptul că această guvernare perfidă, antipopulară, a ajuns deja, după ce ne-a furat iniţiativele noastre bazate pe studii, iniţiative pe care în câteva zile le-a profanat, să ne fure şi sloganele noastre. Una dintre iniţiative este protecţia drepturilor producătorilor. Noi am venit cu o serie de iniţiative, care, dacă erau implementate, avea să protejeze producătorii”, a mai menţionat Andrei Năstase.



„Mai ridicoli decât aceştia nu am văzut. Nu am văzut nicăieri, nici în ţările mai subdezvoltate. Să vii cu o iniţiativa „Moldova 2030 – o ţară în care să vrei să trăieşti” este un model de hoţie. După ce au furat bănci, după ce au furat bugete naţionale şi locale, după ce au furat rezervele naţionale, după ce au furat iniţiativele noastre legislative, au ajuns să ne fure sloganul „o ţară în care să vrei să trăieşti”. Acest motto poate fi un slogan al opoziţiei. Iată din opoziţie, noi putem să lansăm sloganul şi să demonstrăm că atunci când o să ajungem la guvernare, o să transformăm RM într-o ţară în care să vrei să trăieşti. Fiind la guvernare, trebuie deja să faci acest lucru”, a mai menţionat Andrei Năstase.



Liderul Platformei DA a mai declarat că acest slogan av fi aplicat imediat ce Platforma DA va ajunge la guvernare.



„Când auzi acest slogan, îţi aduci aminte de Platforma DA, care l-a folosit atât în campania prezidenţială. L-am folosit de fiecare dată, puteţi să vedeţi declaraţiile noastre. Acest lucru se poate realiza odată ce ajungi la guvernare. Acest lucru se va realiza în 2018, după ce Platforma DA va ajunge la guvernare şi va transforma acest stat într-o ţară în care să vrei să trăieşti, din care oamenii să nu mai plece, unde să fie locuri de muncă, unde să fie siguranţă”, a mai spus Andrei Năstase.



În aceste condiţii, liderul Platformei DA a venit cu un îndemn pentru cetăţenii RM: „Noi o să accelerăm procesul şi cetăţenii vor vrea să trăiască în Moldova mult mai devreme. Iată de ce îndemn toţi cetăţenii ţării să renunţe să mai privească la posturile de televiziune ale lui Plahotniuc, la care sunt minţiţi”.