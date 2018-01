Igor Boţan: Remanierile guvernamentale sunt mişcări politice; Să redresezi situaţia din justiţie într-un an este ireal

Pentru Partidul Democrat este important să se agaţe bine, apoi să aplice instrumentele necesare pentru a-şi extinde influenţa. În acelaşi timp, remanierile guvernamentale sunt mişcări politice, iar să redresezi situaţia din justiţie într-un an este ireal. Sunt câteva dintre opiniile directorului Asociaţiei pentru Democraţie Participativă Igor Boţan, exprimate într-un interviu pentru Radio Europa Liberă Igor Boţan a fost solicitat să comenteze afirmaţia, potrivit căreia depolitizarea Guvernului s-ar dori să fie făcută astfel ca performanţele sau eşecurile acestuia să nu fie asociate direct cu Partidul Democrat.„Numai că doi foşti prim-vicepreşedinţi ai Partidului Liberal Democrat au devenit membri ai Cabinetului şi, în acest sens, putem înţelege că depolitizarea, de fapt, are dedesubturi, totuşi, politice. E greu să înţelegem de ce e nevoie în cazul în care avem Minister al Afacerilor Externe şi Integrării Europene să mai avem şi un viceprim-ministru pentru integrare europeană. Totuşi, trebuie să avem în vedere că, în ajun de alegeri parlamentare, mai degrabă acestea sunt manevre politice”, a declarat Igor Boţan.Iar cât priveşte intenţia noului ministru al Justiţiei de a reabilita justiţia, Igor Boţan a spus că „este un gest curajos din partea domnului Alexandru Tănase, care exact o jumătate de an în urmă în acest studio al Europei Libere afirma că Republica Moldova este un stat eşuat, iar recent a recunoscut că nu are încredere în justiţia din Republica Moldova. Cu toate aceasta, s-a angajat să promoveze reforma în justiţie. Numai că ce poţi face în situaţia în care justiţia este selectivă, când procesele de rezonanţă legate de furtul miliardului sunt închise, oamenii nu au acces la informaţie să afle ce se întâmplă acolo”.Directorul ADEPT a fost întrebat şi dacă într-un an de zile se poate redresa realmente situaţia în justiţie: „este un lucru imposibil, dar eforturile concentrate şi concertate susţinute de mediaholdingul dlui Plahotniuc şi a acţiunilor Domniei sale de caritate cu cadouri şi concerte poate avea efect”.Totodată, Igor Boţan a declarat că nu exclude ca miniştrii Tănase, Leancă şi Gaburici să se regăsească ulterior în Partidul Democrat.„Pentru Partidul Democrat e important să se agaţe bine, după care are instrumente pe care le poate folosi, aşa cum a fost în cazul convertirii a 2/3 din fracţiunea comunistă, a 2/3 din cea a foştilor liberal-democraţi şi toţi sunt acum împrejurul Partidului Democrat, conduşi şi coordonaţi de domnul Vlad Plahotniuc, a conchis Igor Boţan.Afirmaţiile lui Igor Boţan nu au fost comentate deocamdată.