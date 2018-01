Andrei Năstase: „Constatăm cu îngrijorare procesul accelerat de centralizare excesivă a RM; Regimul oligarhic continuă sugrumarea autorităţilor locale”

Oligarhul Vladimir Plahotniuc vrea să-şi subordoneze toate autorităţile locale, pentru a obţine cât mai multe voturi la alegerile parlamentare. În acest scop, pe 18 ianuarie 2018, Guvernul a venit cu iniţiativa lichidării Comisiei paritare pentru descentralizare. Astfel, executivul vrea ca toate atribuţiile privind descentralizarea să fie atribuite Consiliului naţional pentru reforma administraţiei publice. Declaraţiile au fost făcute de către conducerea Platformei Demnitate şi Adevăr în cadrul unei conferinţe de presă.



„Platforma DA constată cu mare îngrijorare accelerarea procesului de centralizare excesivă a Republicii Moldova. Guvernarea îşi manifestă incompetenţa rezumând procesul fundamental de descentralizare exclusiv la unele modificări în domeniul administraţiei publice. În loc să eficientizeze dialogul cu autorităţile locale şi să desfăşoare reforme ample şi profunde de descentralizare administrativă, financiară şi politică în interesul oamenilor, administraţia centrală oligarhică, din contra, îngustează la maximum câmpul de dialog cu reprezentanţii instituţiilor publice, care, conform tuturor studiilor, se află în topul credibilităţii cetăţenilor. Gravitatea actului de lichidare a Comisiei pentru descentralizare, care are statut reglementat de lege, constă şi în prezumţia de renunţare la principiul parităţii, întrucât Consiliul naţional pentru reforma administraţiei publice este format, în baza unei Hotărâri a Guvernului, exclusiv din deputaţi şi reprezentanţi ai ministerelor şi are obiective de scurtă durată”, a declarat liderul Platformei DA, Andrei Năstase.



„Prin asemenea iniţiative, regimul oligarhic continuă cu insistenţă sugrumarea autorităţilor locale, atât de facto, cât şi de jure. Operaţiunile de uniformizare a culorii politice a primarilor şi consilierilor locali prin intermediul şantajului şi coruperii sunt însoţite acum şi de acte juridice, menite să lichideze rămăşiţele autonomiei locale şi dialogului paritar cu reprezentanţii acesteia. Puterea mafiotă nu acceptă să recunoască măcar ipotetic în calitate de parteneri egali sutele de primari aleşi legal în aceste funcţii de către cetăţeni. Plahotniuc vede în aleşii locali doar o maşinărie de asigurare a voturilor pentru prelungirea mandatului de jefuire a ţării”, a mai adăugat liderul DA.



În context, Platforma DA cere de la Guvernul Plahotniuc - Filip retragerea proiectului de lege privind lichidarea Comisiei paritare pentru descentralizare.



Referindu-se la acest subiect, vicepreşedintele Platformei DA, Alexandru Slusari, a menţionat că „regimul încearcă să transmită funcţiile de paritate Consiliului Naţional de Reformare a Administraţiei Publice, un organ unde sunt doar deputaţi şi miniştri. Observăm tot mai mult şi mai mult acea tendinţă de centralizare excesivă. Regimul autoritar nu are nevoie de autorităţi locale puternice şi autosuficiente. El vede în alt mod structura teritorială a RM. Pentru actualul regim şi mafiotul principal Plahotniuc, primarii reprezintă doar carne de tun, sub aspectul electoral. Are nevoie de ei pentru a atrage voturi şi pentru a gestiona lucrurile în interesul regimului oligarhic. Avem de afacere cu mimarea reformelor, sunt acţiuni antieuropene. Lucrurile se văd foarte clar. Spunem cu fermitate că atunci când Platforma DA va ajunge la putere, toate aceste lucruri se vor schimba radical”.



„După ce şi-au subordonat instituţiile statului, Plahotniuc şi PD doresc să-şi subordoneze şi autorităţilor locale, care sunt foarte importante. Deznădejdea este ceea ce se aşterne peste Republica Moldova”, a declarat secretarul formaţiunii, Chiril Moţpan.



În cadrul evenimentului, membrii DA au mai declarat că „vrem să atragem atenţia partenerilor noştri externi asupra acestui grav derapaj antidemocratic, care contravine spiritului valorilor europene privind apărarea intereselor autonomiei locale”.