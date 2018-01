Opoziţia parlamentară, la întrevederea cu delegaţia Comisiei de la Veneţia: „Modificarea sistemului electoral din RM, făcută într-un mod netransparent şi cu grave încălcări”

29.01.2018

Modificarea sistemului electoral din Republica Moldova a fost realizată cu grave încălcări şi într-un mod absolut ilegal. Schimbarea a fost făcută în urma unei înţelegeri dintre PD şi PSRM, pentru a-şi putea realiza şi în continuare propriile interese.



Declaraţiile au fost făcute de reprezentanţii opoziţiei parlamentare în cadrul discuţiilor cu experţii din delegaţia comună a Comisiei de la Veneţia şi OSCE/ODIHR, care se află într-o vizite de informare în Republica Moldova.



„Reprezentanţii Comisiei de la Veneţia au venit să se documenteze în vederea evoluţiei evenimentelor privind alegerile parlamentare, în baza noului sistem electoral. În context, am expus poziţia fracţiunii parlamentare PLDM, invocând principalul argument despre faptul că sistemul electoral a fost modificat în condiţii absolut netransparente, cu grave încălcări. De fapt, este o înţelegere între PD şi PSRM, pentru a-şi realiza propriile interese. Atât opoziţia, cât şi partidele extra-parlamentare sunt în condiţii diferite”, a declarat deputatul PLDM Iurie Ţap după întâlnirea cu reprezentanţii Comisiei de la Veneţia.



Mai mult, deputatul PLDM a declarat că circumscripţiile au fost croite de o comisie din care au făcut parte doar cei de la guvernare.



„Am evidenţiat contextul politic al acestor modificări, am adus exemplul blocării reformei privind descentralizarea, care este una crucială. Am statuat dependenţa bugetelor locale de cel central. Când a fost modificat bugetul, au fost alocate 100 de milioane pentru autorităţile docile PD. Acest context va fi folosit pentru a frauda indirect alegerile parlamentare. Am invocat aceste argumente, pentru că, le spunea reprezentanţilor Comisiei de la Veneţia, nu poţi construi un stat de drept cu metode ilegale, cu metode care contravin principiilor democratice. Am invocat şi aspectul că nu am fost prezenţi în comisia care a creat circumscripţiile, acolo erau prezenţi cei de la putere, care au croit aceste circumscripţii”, a adăugat Iurie Ţap.



Tot astăzi, membrii fracţiunii parlamentare PL au avut discuţii cu experţii Comisiei de la Veneţia. După întrevedere, deputaţii PL au menţionat că au anunţat reprezentanţii delegaţiei despre încălcările care au fost făcute în timpul adoptării sistemului electoral mixt.



„PL împreună cu alte fracţiuni din opoziţie am avut o întâlnire cu reprezentanţii Comisiei de la Veneţia. Am discutat despre controversatul Cod electoral, care a fost adoptat anul trecut de majoritatea parlamentară. În acest sens, am atras atenţia Comisiei de la Veneţia despre faptul că noul sistem electoral încalcă mai multe principii constituţionale, printre care principiul egalităţii votului. Dacă acest principiu se va materializa, în Parlament vor ajunge deputaţi care vor avea număr de voturi diferit. Am invocat şi criteriul constituirii circumscripţiilor, care a fost arbitrar”, a declarat deputatul PL, Ion Apostol.



Precizăm că în perioada 28-30 ianuarie curent, la Chişinău se află o delegaţie comună a Comisiei de la Veneţia şi OSCE/ODIHR. Experţii efectuează o vizită de informare în Republica Moldova în contextul pregătirii de către Comisia de la Veneţia şi OSCE/ODIHR a avizului comun privind legislaţia electorală modificată, care urmează să fie prezentat pe 16-17 martie curent.



Iniţiativa privind schimbarea sistemului electoral a fost votată în prima lectură la 5 mai 2017, ceea ce a determinat Parlamentul European să amâne acordarea sprijinului macroeconomic de 100 de milioane de euro. Mai mult, proiectul privind sistemul electoral mixt a fost votat de Parlament în lectura a doua în pofida protestelor opoziţiei şi a criticilor dure din partea partenerilor externi.