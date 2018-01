VIDEO

Veaceslav Platon: „Banca Transilvania este victima unei scheme create de oligarhul Vladimir Plahotniuc”

Banca Transilvania, care a cumpărat recent un pachet de acţiuni la Victoriabank, trebuie să restituie locuitorilor Republicii Moldova cel puţin 250 de milioane de dolari. Această sumă e un sfert din miliardul furat, anunţă afaceristul Veaceslav Platon într-o postare pe Facebook. El afirmă că i-a prevenit pe administratorii băncii din România, dar aceştia au ignorat avertismentul şi au devenit victimele unei scheme create de oligarhul Vladimir Plahotniuc.



Veaceslav Platon precizează că în noiembrie 2014, Victoriabank i-a oferit Băncii de Economii un credit de 130 de milioane de dolari, dar banii au revenit imediat la sursă, doar că spălaţi. Potrivit legii, pentru folosirea mijloacelor financiare străine pe parcursul a trei ani, trebuie să fie achitate procente, rata refinanţării Băncii Naţionale, plus nouă la sută. Din 2014 şi până în 2018, aceasta ar constitui cam 55 la sută din total, adică un miliard 17 milioane de lei, sau 60 de milioane de dolari, dacă e să păstrăm raportul de 17 lei pentru un dolar. În total ar fi 190 de milioane de dolari, afirmă Platon.



Afaceristul spune că, după ce statul va scoate banii din Victoriabank, iar într-un final de la beneficiarul ei - Banca Transilvania, atunci poate fi începută a doua etapă. Acţiunile Victoriabank, cumpărate de Banca Transilvania de la compania Insidown, care constituie aproximativ 39 la sută, au fost achiziţionate din banii furaţi de la BEM, susţine Platon. Acţiunile trebuie să fie confiscate drept avere obţinută în urma săvârşirii unei infracţiuni şi, totodată, ca obiect al spălării banilor, scrie Platon. Din calculele făcute de afacerist, acestea ar constitui încă 44 de milioane de dolari, plus procentele din folosirea averii furare, care constituie nu mai puţin de 60 de milioane de dolari. Astfel, 190 de milioane plus 60 de milioane este egal cu 250 de milioane. „Dintr-o lovitură poate fi întoarsă o pătrime din miliardul furat”, precizează Veaceslav Platon. Potrivit lui, administratorii Băncii Transilvania au mers conştient la cele descrise mai sus, înţelegând eventualele riscuri. Dacă e aşa, ei ar trebui să fie traşi la răspundere pentru spălare de bani, afirmă Platon.



„Procesul poate fi început chiar după schimbarea regimului lui Plahotniuc. Dar... Lui Vladic îi place să-şi prindă clientul imediat după ce i-a vândut ceva. E posibil că el va decide să nu tragă de timp. Totuşi, 250 de milioane de dolari, transferaţi în bugetul de stat, pot fi furaţi încă o dată. Simt că scena aceasta nu se va termina niciodată. Vlad, imaginează-ţi că o să intri în istorie ca un şmecher, care a vândut unul şi acelaşi pachet de acţiuni de trei ori. Desigur, să mai găseşti astfel de proşti ca şi cei de la Banca Transilvania va fi dificil”, notează Platon.



În scrisoarea sa, el mai spune că o surpriză neplăcută pentru participanţii tranzacţiei ar fi şi achitarea acţiunilor Victoriabank de către Banca Transilvania prin intermediul conturilor corespondente ale acesteia, care se află în băncile din Germania. Totuşi, un moment plăcut ar fi pentru investitorii Agroindbank şi Moldinconbank, spune afaceristul. Mai exact, Platon a comparat Victoriabank cu Agroindbank, care după capital este de două ori mai mare, şi a stabilit că preţul acţiunilor furate de la acţionarii celei din urmă ar constitui minim 90 de milioane de dolari. Costul acţiunilor furate de la Moldindconbank ar fi de aproximativ 80 de milioane de dolari, scrie afaceristul.



Purtătoarea de cuvânt a Băncii Naţionale a Moldovei a declarat că instituţia nu va comenta declaraţiile lui Veaceslav Platon şi nu a precizat dacă Banca Transilvania are datoria menţionată de către afacerist faţă de ţara noastră.



Acum mai bine de o săptămână, Banca Transilvania anunţa că a devenit acţionar majoritar la Victoriabank, având o participaţie de peste 66 la sută împreună cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. În context, portalul bizlaw.md scrie că pentru 39 la sută din acţiunile Victoriabank, Banca Transilvania urma să plătească aproximativ 37 de milioane de euro.



La mijlocul lui decembrie trecut, deputaţii au votat legea, care permite statului să cumpere acţiuni de la băncile mari. Autorii proiectului, deputatul PD Andrian Candu şi cel din grupul PPEM Ştefan Creangă afirmau că această lege va asigura stabilitatea băncilor sistemice. Pe acest fundal este vehiculată ideea că guvernarea ar vrea să cumpere Agroindbank şi Moldindconbank pentru a le jefui exact cum a procedat cu Banca de Economii. Dacă va decide să cumpere doar acţiunile Agroindbank puse la vânzare, statul ar trebui să cheltuie aproximativ 450 de milioane lei, notează şi Mold-Street. Unii analişti economici spun însă că ar fi vorba despre o sumă mult mai mare şi că banii publici nu ar trebui implicaţi.