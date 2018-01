Mihail Gofman, despre dosarul penal deschis în SUA: Plahotniuc a fost audiat de două ori de FBI

VIDEO

Oligarhul Vladimir Plahotniuc a fost audiat de două ori în cadrul dosarului penal deschis în Statele Unite pe marginea fraudei bancare din Republica Moldova. Dezvăluirile au fost făcute, la Cabinetul din Umbră , de fostul şef-adjunct al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul CNA, Mihail Gofman.„Toate documentele au fost prezentate organelor competente din SUA. Am contactat FBI-ul. Dosar penal este. Vladimir Plahotniuc a fost audiat de două ori şi nu ştiu de ce nu v-a informat despre aceasta. Cred că staff-ul acestuia a uitat să vă informeze”, a declarat Mihail Gofman, care în prezent este expert titular la Comitetul MoneyVal din cadrul Consiliului Europei.Mihai Gofman susţine că a depus încă acum un an, inclusiv la Preşedinţie, o radiografie cu toate documentele şi dovezile despre cum a fost pregătit „jaful secolului”.„În februarie anul trecut am depus la Preşedinţie o radiografie a pregătirii jafului secolului, adică a ceea ce am făcut noi până a se produce frauda. Au fost informate toate structurile de stat, toţi cei care erau şi care sunt la guvernare în prezent, toată clasa politică. Am depus repetat şi în aprilie. Am ştiut că nu va fi luată nicio măsură”, a menţionat Mihail Gofman.„A fost depus acest document la preşedinţia lui Dodon. Este ciudat că el nu a reacţionat în niciun fel. Că Plahotniuc şi ceilalţi nu au reacţionat înţelegem de ce. Dodon însă, în campania electorală, a tunat şi a fulgerat despre lupta împotriva oligarhiei. Când are însă posibilitatea, bazându-se pe un document cât se poate de concret, nu a făcut nimic”, a comentat moderatorul emisiunii, Val Butnaru.În documentele depuse la Preşedinţie, Mihail Gofman vorbeşte despre două grupuri criminale implicate în „jaful secolului”. Primul este Shor-Filat, al doilea este Platon-Plahotniuc. Potrivit lui Gofman, coordonatorul acestei operaţiuni a fost cetăţeanul american Serghei Iaralov. În total, ar fi fost implicate peste 160 de persoane.„Pentru realizarea acestei scheme era nevoie de acoperire politică şi persoanele în funcţii-cheie din BNM, CNA, CNPF, Ministerul Justiţiei, etc. Şi eu am fost persoană de sistem, dar am refuzat să particip la acest jaf. Nici Platon nu are documente semnate de el, nici Plahotniuc, nici alte persoane care sunt implicate. Semnăturile sunt ale funcţionarilor publici care au trebuiau să respecte legea, nu să execute indicaţiile nocturne de la GBC sau de pe str. Bucureşti 75. Plahotniuc este cel mai specific din acest grup care practic i-a jucat pe toţi. Dar el este principalul beneficiar”, a menţionat fostul şef-adjunct al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul CNA.