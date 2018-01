Tinerii DA, protest inedit la Guvern: Plahotniuc, Candu, Filip şi Iaralov - în lista celor 90% „absolut oneşti” din raportul Kroll; A fost depusă şi o petiţie privind publicarea investigaţiei

VIDEO

Lista celor 90% „absolut oneşti” din raportul Kroll a fost prezentată într-un mod inedit de Tinerii Platformei Demnitate şi Adevăr. Astfel, Plahotniuc, Candu, Drăguţanu, Gaburici, Iaralov, Gurin, Leancă, care se află în lista întocmită de tinerii DA, au fost „expuşi” în faţa Guvernului în haine de deţinuţi.În acest mod, membrii Platformei DA şi-au arătat indignarea faţă de declaraţia prim-ministrului Pavel Filip, potrivit căruia 90% din numele pomenite în raportul Kroll sunt „oameni absolut oneşti”. La protest au participat mai mulţi oameni, care au venit cu pancarte şi i-au huiduit pe cei „oneşti”.Totodată, tinerii DA au depus şi o petiţie la Guvern, prin care cer publicarea integrală a Raportului Kroll 2, iniţierea unei anchete internaţionale în legătură cu informaţiile din raport, identificarea mijloacelor de returnare a banilor furaţi şi pedepsirea celor vinovaţi de jaful secolului.„După trei ani de proteste, aflăm că 90 la sută din cei vizaţi în raportul Kroll sunt absolut oneşti. În fruntea listei celor oneşti este Vladimir Plahotniuc, cel mai onest dintre toţi oneştii. Printre ei este şi Drăguţanu, Gurin, Candu, finul oneştilor, principala borsetkă a PD, Iaralov, cel care a făcut toate schemele. În listă este şi cel mai cuminte dintre toţi oneştii, Filip, cel care îi protejează pe oneşti. Mai este şi Gaburici, cel mai inteligent dintre oneşti, cel care nici diplomă nu are. Este şi Leancă, cel care a semnat garanţiile de stat cu onestitate. Chetraru tot este în listă, cel care spunea că raportul Kroll este beletristică”, a declarat preşedintele organizaţiei Tinerii DA, Dinu Plângău.„Noi doar am anunţat despre organizarea manifestaţiei şi deja premierul a venit cu o replică. Şi-a cerut scuze de la noi, de la presă. Probabil, cel mai mult, şi-a cerut scuze de la Plahotniuc după ce a primit o săpuneală la sediul PD, pentru declaraţia că 90 la sută din cei vizaţi în raportul Kroll sunt oneşti. A primit o săpuneală bună şi, apoi, a ieşit cu o declaraţie. Un lucru este incert – cum Banca Naţională declară că niciun oficial nu are acces la raport, iar, între timp, Filip declară că sunt oameni oneşti în raport, iar Shor a atacat compania în judecată”, a adăugat Dinu Plângău.La rândul său, vicepreşedintele Platformei DA, Liviu Vovc, a declarat că societatea trebuie şi în continuare să depună presiune asupra guvernării, ieşind în stradă la următoarele proteste care vor fi organizate. În context, vicepreşedintele Platformei DA a adăugat că data viitorului protest va fi anunţată ulterior, îndemnându-i pe oameni să se mobilizeze.„Să ştiţi că ei au o singură frică. Este furia poporului. Pe 3 mai 2015, raportul Kroll 1 a fost publicat în urma protestelor Platformei DA. Au urmat multe alte proteste. Ştiind că astăzi o să facem un flashmob, Filip şi-a cerut deja scuze. Rezultă că cei 90 la sută nu sunt oneşti. A dorit el să-i spele, dar sunt toţi bandiţi. Noi trebuie să depunem presiune în continuare pe această guvernare mafiotă, trebuie să ne mobilizăm, să ne unim, iar în viitorul apropiat să ieşim din nou în stradă”, a menţionat Liviu Vovc.