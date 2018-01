VIDEO

Experţi: „Există suspiciuni că situaţia de la „Air Moldova” reprezintă un atac raider clasic”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 25.01.2018 20:23

Există toate temeiurile de a avea suspiciuni că situaţia de la „Air Moldova”, care are datorii de peste un miliard de lei, reprezintă un atac raider clasic. Este una dintre proprietăţile pe care şeful PD, Vladimir Plahotniuc, şi le-ar dori în portofoliu. Opinia a fost exprimată de către invitaţii ediţiei de aseară a talk-show-ului "Ora expertizei" de la Jurnal TV, care au discutat despre starea de lucruri de la această companie de stat.

Faptul că „Air Moldova” va beneficia de un ajutor de 75 de milioane de lei de la Întreprinderea de Stat „Aeroportul Internaţional Chişinău”, dată în concesiune companiei „Avia Invest”, controlată în prezent de controversatul primar de Orhei, Ilan Şor, dă de bănuit, spun invitaţii.



„Am dat de nişte documente care demonstrează că Aeroportul Internaţional Chişinău nu numai că are acum interes să preia, dar are deja cazuri similare. Cea mai mare problemă asta e managementul defectuos. Domnul Scorpan este deja de peste 8 ani director. Aşa se fac şiretlicuri, se pun oameni bine controlaţi, şantajabili care pot să semneze orice document, interimar îi ţin aşa, fără concurs”, a menţionat preşedintele APCCEC, Andrei Donică.



„Este o formă de naţionalizare. Deci, în condiţia când tu îl creditezi, eşti creditorul lui, îl aduci la situaţia că el nu poate să îţi întoarcă banii, mai mult ca atât nicio bancă nu îl creditează, tu devii în felul ăsta proprietarul lui. Stimaţi guvernanţi, întrebarea este: dumneavoastră realizaţi ce se întâmplă cu mecanismul ăsta de deturnare a proprietăţilor statului prin îndatorările neclare? Deci, dacă omul este în funcţie şi companiei îi cresc datoriile, oare noi avem un caiet, nişte cerinţe faţă de managementul întreprinderii”, a menţionat Veaceslav Ioniţă, expert economic IDIS-Viitorul.



„Aici ajungem la problema că statul nu este un administrator eficient. Întreprinderea este supraîndatorată şi brusc primeşte un credit de la o altă întreprindere. Deci, în situaţia asta poate fi cazul sau există suspiciuni că poate fi cazul de un atac raider clasic”, a afirmat Sergiu Tofilat, preşedintele comunităţii WatchDog.md.



S-a discutat şi despre investigaţia realizată de către colegii de la emisiunea "Jurnalul săptămânii", ce a relevat că Ilan Şor şi-a vândut avioanele înregistrate în Republica Moldova. Asta înainte ca procurorii să găsească probe că acestea i-au aparţinut.



„Procurorul anticorupţie este o slugă foarte ascultătoare a domnului Plahotniuc, nu e prieten cu Ilan Şor. Ei amândoi sunt slugi şi execută”, a spus Sergiu Tofilat.



„Aeronavele lui el le-a vândut, nu-i o problemă, dar în schimb el cu capici, acum cu bănuţi o să preia toate aeronavele Air Moldova. Astăzi ştim cine controlează asta tot, controlează clar Plahotniuc”, a declarat Andrei Donică.



„Stau acum şi mă gândesc dacă se uită europenii la noi şi se gândesc, băi, oameni buni, cum adică noi ani de zile le tot spunem: faceţi asta ca să vă protejaţi şi până la urmă la ei tot ce se întâmplă mai rău se întâmplă”, a adăugat Veaceslav Ioniţă.



Nimeni dintre cei vizaţi nu a reacţionat pe marginea afirmaţiilor.