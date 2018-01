Eurodeputaţii care au fost la Orhei, critici dure în adresa lui Shor: „Regretăm profund manipulările sale nocive; Presa controlată de PD încearcă cu disperare să discrediteze PPE”

Eurodeputaţii care săptămâna trecută au fost în vizită la Orhei îl acuză pe Ilan Shor de manipulare. Într-o declaraţie publicată pe site-ul oficial al Partidului Popular European, Fulvio Martusciello, Stefano Maullu, Alberto Cirio şi Salvo Pogliese declară tranşant că PPE nu are nicio intenţie de a colabora cu Shor, iar ceea ce a scris presa controlată de PD despre această vizită nu este decât o încercare de a discredita cel mai mare şi cel mai influent partid de centru-dreapta la nivel european.„Regretăm profund manipulările nocive ale Partidului Shor şi ale presei cu referire la ultima noastră vizită în Moldova. Această vizită în Republica Moldova a fost una privată. Partidul Popular European (PPE) nu are nicio intenţie şi nici nu doreşte să sprijine sau să colaboreze în vreun fel cu Ilan Shor sau cu partidul Shor”, se arată în declaraţia europarlamentarilor.„Folosirea acestei vizite de către mass-media controlată de partidul Shor şi de partidul de guvernământ pentru a ataca opoziţia arată o încercare disperată de a discredita PPE, a discredita opoziţia de centru-dreapta din Moldova, precum şi de a induce în eroare opinia publică”, se mai spune în declaraţie.Totodată, o altă declaraţie a fost semnată de coordonatorul grupului PPE în Parlamentul European pentru Afaceri Externe, Cristian Preda, în care se spune că vizita la Orhei a deputaţilor europeni Fulvio Martusciello, Stefano Maullu, Alberto Cirio, Salvatore Domenico Pogliese şi Tomas Zdechovsky, şi declaraţiile făcute de aceştia nu reprezintă poziţiile în materie de politică externă ale grupului Partidului Popular European din Parlamentul European.„Partidul Popular European nu are nimic în comun cu domnul Şor şi partidul său”, precizează Cristian Preda.Nu este prima dată când mass-media controlată de Plahotniuc încearcă să discrediteze PPE, dar şi Parlamentul European, folosindu-se de Shor. În octombrie anul trecut, când controversatul primar de Orhei a efectuat o vizită la Strasbourg, presa afiliată PD a reflectat pe larg acest subiect.„Partidul Popular European nu are nimic în comun cu Ilan Shor, nici politic, şi nici nu împărtăşim aceleaşi valori ale partidului de stânga şi populist al lui Shor. După ce justiţia din Moldova l-a găsit vinovat de spălare de bani şi fraudă bancară, Ilan Shor trebuie să-şi ispăşească pedeapsa pentru că a furat de la poporul moldovean”, a declarat atunci preşedintele PPE, Joseph Daul.