Sorin Ioniţă: „În RM multă lume e dezamăgită şi, deşi nu e de acord cu Guvernul şi vrea o altfel de politică, ezită să iasă în stradă pentru că nu vede niciun rost; Atitudinea aceasta este greşită”

Protestele împotriva corupţiei şi a guvernării care au loc în aceste zile la Bucureşti se aseamănă cu cele care au avut loc la Chişinău. Totuşi, din cauza că starea guvernării şi dinamica politică diferă un pic între cele două ţări, sarcina e mai grea la Chişinău, susţine Sorin Ioniţă, directorul Expert-Forum din România.„E un pic mai greu la Chişinău pentru că situaţia politică este diferită şi într-adevăr lucrurile sunt un pic mai încurcate. Eu nu văd nimic nelegitim ca nişte partide de opoziţie care există sau care vor să existe în viitor să fie de acord cu protestatarii. Adică, nu asta mi se pare o problemă. Cred că aici e prea multă propagandă anti-partide de opoziţie, dar şi la Bucureşti opoziţia este destul de bleagă. În general, e vorba de stat de drept, anticorupţie”, a declarat Sorin Ioniţă.„Aici este o altă mare diferenţă între cele două ţări, pentru că în România, deşi Procuratura cu secţiile ei speciale – DIICOT-ul, DNA-ul – nu sunt perfecte; nimeni nu spune că sunt perfecte, dar faţă de situaţia din Moldova deosebirea este foarte mare. Acolo, justiţia şi, în special, Procuratura n-a fost niciodată reformată cu adevărat. Nu că reformată, dar nici măcar scuturată, nici măcar nu are elemente de pluralism şi transparenţă. Deci, acolo niciodată nu s-a ieşit din sistemul comandă şi control politic, moştenite chiar de la regimul anterior, aş zice. Deci, s-a trecut aşa 25 de ani ca gâsca prin apă în justiţia moldovenească, şi asta o spun cei de la Chişinău, jurnaliştii şi societatea civilă, or, într-adevăr, în momentul când ai un sistem din astea ierarhic controlat, care nu a dat niciodată semne de independenţă profesională, este foarte periculos să porneşti o campanie agresivă anticorupţie, pentru că, evident, ea se va face la ordin şi ea va fi folosită pentru a decima adversarii politici sau de a construi câteva cazuri exemplare, ca să fie lumea ocupată”, a spus directorul Expert-Forum din România într-un interviu pentru Radio Europa Liberă. Astfel, o soluţie pentru a face schimbarea într-o ţară este protestul stradal, susţine Sorin Ioniţă.„Eu cred că în Republica Moldova multă lume e dezamăgită şi, deşi nu e de acord cu Guvernul şi vrea o altfel de politică, ezită să iasă în stradă, ezită să protesteze, pentru că nu vede niciun rost. Deci, lumea e un pic blazată. Cred că atitudinea aceasta este greşită şi, deşi nu pare, avem atâtea exemple de ţări – una e România –, în care chiar când situaţia pare disperată, nu mai ai ce să faci, că ăia au câştigat alegerile, stăpânesc toate instituţiile, câteva mii de oameni în stradă contează şi creează presiune care forţează autorităţile să dea îndărăt. Nu total, nu, dar obţii lucruri şi pe termen lung aşa se construieşte o alternativă în societate. Nu poţi s-o construieşti numai stând acasă şi văzându-ţi de treburile tale. Adică, trebuie să dedici o oră-două pe săptămână unor chestiuni civice de interes public, indiferent cât de disperată pare situaţia. Moldova, totuşi, nu este Turkmenistanul sau Uzbekistanul, unde chiar să ai probleme fizice, adică să fii periclitat fizic ca cetăţean. Cred că e mai mult blocajul oamenilor care simt că nu văd nicio cale şi nu văd pentru ce ar investi asemenea efort. Eu cred că merită, totuşi”, a conchis directorul Expert-Forum din România.