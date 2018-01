PG, sesizată de Jurnal TV după ce firma de securitate afiliată şefului PD a asigurat paza târgului de Crăciun, cu bani din bugetul statului

Sursa: jurnal.md Foto: rise.md 22.01.2018 19:15

Jurnal TV a sesizat Procuratura Generală după ce presa a scris că firma de paza afiliată şefului PD a asigurat paza Târgului de Crăciun din capitală. Anunţul a fost făcut de către moderatorul emisiunii „60 de minute”, Vasile Năstase, potrivit căruia, autorităţile au încălcat legea atunci când au desemnat compania fără un concurs public. Invitaţii din studio au făcut un schimb de opinii privind situaţia din municipiul Bălţi, după greva consilierilor municipali ai formaţiunii „Partidul Nostru”, dar şi despre respingerea iniţiativei de organizare a unui referendum anti-mixt.



După ce presa a scris că firma Argus-S, controlată de Vladimir Plahotniuc, a fost plătită cu aproape jumătate de milion de lei pentru servicii de pază la Târgul de Crăciun din centrul capitalei, Jurnal TV a sesizat Procuratura Generală.



„Sesizarea noastră către procurorul general este următoarea: această firmă Argus, care a primit jumătate de milion de lei, nu a fost selectată prin licitaţie publică, ci printr-o cerere-ofertă, lucru care este interzis de legea cu privire la achiziţiile publice. De datoria noastră este să sesizăm Procuratura Generală, pentru că atunci când au fost reţinuţi vreo 15 medici li s-a imputat exact acelaşi lucru - că au încălcat legea cu privire la achiziţiile publice. Iată că atunci când e cazul cu firma lui Plahotniuc, toată lumea tace”, a declarat jurnalistul Vasile Năstase, în cadrul emisiunii „60 de minute”, pe care o moderează la Jurnal TV.



„Arată mai mult decât suspicios, în special că au fost cheltuiţi o mulţime de bani publici pentru un eveniment care are un caracter public şi care s-a petrecut într-un spaţiu municipal. Cu adevărat, este vorba despre un eveniment public care nu ţine de o companie sau de o agendă privată, este vorba despre un Târg de Crăciun care a fost organizat de autorităţi şi în astfel de evenimente securitatea este asigurată de MAI”, a declarat Ştefan Gligor, director de programe la Centrul de Politici şi Reforme.



Solicitat de Jurnal TV, purtătorul de cuvânt al Procuraturii Generale a precizat că responsabilii instituţiei vor urmări emisiunea „60 de minute”, după care vor veni cu un răspuns.



Invitaţii din studio s-au referit şi la situaţia din Consiliul Municipal Bălţi, unde acum o săptămână, aleşii locali ai formaţiunii „Partidul Nostru” au declarat greva foamei, nemulţumiţi că mai mulţi reprezentanţi s-au pomenit cercetaţi penal.



„Din punct de vedere al strategiei tactice şi politice, bravo, n-am ce spune decât atât: că au ştiut să utilizeze acest instrument eficient, şi doi: este absolut inadmisibil ceea ce face guvernarea în raport cu autonomia locală şi în acest caz nu mă refer doar la Bălţi. Noi peste tot avem exemple pe parcursul ultimilor ani de hărţuire a administraţiei publice locale, a primarilor, a consilierilor şi de preluare a controlului pe verticală absoluta majoritate a raioanelor şi municipiilor şi acest lucru este cu certitudine necesar PD, în contextul viitoarelor alegeri parlamentare. Atât Plahotniuc cât şi PD au învăţat lecţia, au fost coaliţii, ei ştiu că alianţele costă scump şi ei vor control solitar, total”, a menţionat Ştefan Gligor.



„Reacţia consilierilor de la Bălţi sigur că trezeşte simpatia majorităţii populaţiei care este conştientă de ceea ce se întâmplă la noi, pentru că se încearcă să acapareze Chişinăul, acum ajunge la Bălţi”, a adăugat profesorul universitar Dumitru Maxim.



Un alt subiect de discuţie a vizat decizia CEC de a respinge constituirea unui grup de iniţiativă privind anularea sistemului mixt de vot. Activiştii civici spun că nu se vor da bătuţi şi se vor convoca din nou pentru a cere înregistrarea entităţii.



„Sm depus la CEC un demers în care am solicitat să ne prezinte toată lista de acte relevante şi care urmează să fie îndeplinite. Având răspunsul lor vom îndeplini întocmai orice capriciu al CEC în aşa fel încât să nu poată manipula viitorul refuz. Dacă noi trecem de alegerile parlamentare în baza sistemului mixt, noi riscăm să pierdem această ţară poate pe patru ani, dar poate pe opt ani. Noi nu ştim cât de grav va fi viitorul mandat sub PD”, a punctat directorul de programe al CPR, Ştefan Gligor.



„Doar câteva cuvinte către tânăra generaţie: nu vă place ce a făcut generaţia anterioară, ştergeţi tabla până la capăt, începeţi voi, ori continuaţi cu lucrurile bune, valorile pe care le puteţi prelua, numai nu vă opriţi, mergeţi înainte!”, a fost îndemnul profesorului universitar Dumitru Maxim.



Anterior, membrii grupului de iniţiativă au acuzat Comisia Electorală Centrală că ar face jocul PD, întrucât le-a respins constituirea structurii care optează pentru abrogarea votului mixt în cadrul unui plebiscit. Reprezentanţii CEC au calificat aceste învinuiri drept încercări de a discredita instituţia, iar PD nu a reacţionat până acum.