Inga Grigoriu: „Am ajuns în anul când se vor produce schimbări, iar revoluţia noastră se va înfăptui în cabina de vot”

21.01.2018

Privind acum evenimentele din România, îmi amintesc de Republica Moldova în perioada 2015-2016. Protestele non-stop de atunci, când au fost implicaţi mii de oameni. Noi, cetăţenii de aici, ca şi cetăţenii de dincolo de Prut, nu am fost auziţi de guvernare, a declarat membrul Platformei Demnitate şi Adevăr Inga Grigoriu.



„De aceea astăzi, la trei ani distanţă de primele noastre proteste, pot spune că noi, cetăţenii Republicii Moldova, am reuşit să avem trei lucruri esenţiale extrase din lupta şi rezistenţa noastră: o alternativă politică viabilă, de încredere populară, o societate civilă mai puternică, un sprijin din partea partenerilor de dezvoltare”, a adăugat membrul DA.



În context, Inga Grigoriu spune că „acum am ajuns în anul când se vor produce schimbări, când revoluţia noastră se va înfăptui în cabina de vot, într-o zi frumoasă de duminică”.



Totodată, membrul Platformei DAa transmis un mesaj protestatarilor din România: „Le doresc fraţilor de peste Prut rezistenţă, căci această luptă aleasă este una extrem de complicată, dar e cea mai de calitate, cea care va aduce rezultate durabile în timp”.