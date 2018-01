VIDEO

Flota avia a lui Shor: Afaceristul şi-a vândut avioanele înregistrate în RM, în perioada în care procurorii îi sechestrau averea pentru implicarea în furtul miliardului // Boierii Moldovei sărăcite

Sursa: jurnal.md Foto: ShorHolding 20.01.2018 21:28

Un loc de cinste în rândul boierilor Moldovei sărăcite îl ocupă primarul oraşului Orhei, controversatul om de afaceri Ilan Şor, principalul actor în dosarul fraudei bancare produse în Moldova în 2014. El se poate lăuda cu o avere fabuloasă. 60 de milioane de lei este doar valoarea bunurilor sechestrate de procurori în cadrul dosarului penal în care a fost inculpat şi condamnat în primă instanţă pentru implicare în frauda de la Banca de Economii.



Dacă decizia de condamnare va rămâne definitivă, aceste bunuri vor intra în posesia statului. Suma, însă, este incomparabilă cu prejudiciul cauzat şi nu reprezintă nici pe departe toată averea lui Şor. Numai capitalul social al companiilor aeriene deţinute de Ilan Şor este de 7 ori mai mare decât valoarea tuturor bunurilor sechestrate de autorităţi în cadrul dosarului penal pe numele controversatului om de afaceri.



„Infractorii nu înregistrează bunuri de aşa valoare pe nume propriu”, a răspuns un fost procuror general când a fost întrebat de ce nu s-a pus sechestru şi pe avioanele inculpatului. Anume la companiile aeriene, despre care Şor a recunoscut că-i aparţin, şi la avioanele deţinute de acestea ne vom referi în investigaţia de astăzi realizată în cadrul campaniei „Boierii Moldovei sărăcite”.



Learjet 60 - un avion de dimensiuni medii fabricat de către producătorul Bombardier în 2002. Are inscripţionat pe el numele proprietarului. Siglele „Shor Holding” şi „Air Klassica” au apărut pe aeronavă în 2011. Acest model este destinat călătoriilor de afaceri. Poate transporta până la opt pasageri şi doi membri ai echipajului. Interiorul şi-l modelează fiecare proprietar după plac, producătorul adoptând o politică destul de flexibilă în acest sens.



Pot fi, de exemplu, doar fotolii, sau poate fi şi o canapea dacă se doreşte. Potrivit informaţiilor oferite pentru Jurnal TV de către Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova, avionul cu numărul de înregistrare ER-LGB a aparţinut în perioada 2009-2015 companiei Nobil Air, iar în aprilie 2015 a trecut în flota Classica Air, firmă fondată, la rândul său, de Air Clasica. Ilan Şor a recunoscut în cadrul unei conferinţe de presă, susţinută în martie 2015, că Nobil Air şi Air Clasica îi aparţin.



Iţele în afacerile aeriene ale lui Şor sunt destul de încâlcite. De-a lungul anilor, s-au tot schimbat fondatorii şi administratorii celor două companii aeriene menţionate de el în faţa presei. Fosta Nobil Air a fost creată în 2003 şi până în 2011 i-a fost atribuită lui Vladimir Plahotniuc, având în vedere că fusese fondată de către sora oligarhului. Potrivit informaţiilor de la Camera Înregistrării de Stat, în 2010 firma şi-a schimbat fondatorul, acesta fiind o altă companie atribuită lui Vladimir Plahotniuc - un off-shore înregistrat în Olanda, OTIV Prime Services, care face parte din grupul de off-shore-uri OTIV Prime Holding.



În 2013, fondator unic al Nobil Air devine Air Clasica. Această informaţie apare în acte. În realitate, însă, tranzacţia de vânzare-cumpărare între Plahotniuc şi Şor pare să fi avut loc încă în 2011, anul în care a fost fondată Air Clasica şi anul în care pe avionul deţinut de Nobil Air apare numele lui Şor. Până în 2010, pe aeronavă era inscripţionat doar numărul de înregistrare, potrivit pozelor de pe site-urile specializate. În afară de fotografiile în care este surprins pe sau în preajma aeroportului din Chişinău, acest avion apare în imagini făcute de amatori în Germania, Austria, Italia, Cehia, Federaţia Rusă, Marea Britanie şi Finlanda.



Deşi existau tocmai două indicii clare că aparatul de zbor îi aparţinea primarului de Orhei - inscripţia de pe navă şi declaraţia lui Şor, procurorii nu au găsit motive pentru a pune sechestru pe acest bun, laolaltă cu alte proprietăţi sechestrate în cadrul dosarului penal în care Şor a fost învinuit şi condamnat în primă instanţă pentru implicare în frauda din sistemul bancar produsă în Moldova la sfârşitul lui 2014.



Rezultă că procurorii care au avut încredere în cuvintele lui Şor atunci când în baza denunţului său au cerut lipsirea de imunitate şi i-au înaintat învinuirea fostului premier Vladimir Filat, nu au avut încredere în declaraţia acestuia cu privire la faptul că cele două companii aeriene îi aparţin. Iar nava cu numele lui Şor pe ea care, potrivit anunţurilor de vânzări de avioane, valora aproximativ două milioane de dolari, echivalentul a aproximativ 34 de milioane de lei, nu este singurul avion pe care autorităţile ar fi putut să-l sechestreze dacă i-ar fi dat crezare primarului de Orhei.



Un alt aparat de zbor, nou-nouţ, de peste 10 ori mai scump decât cel din imaginile anterioare, a fost achiziţionat de Nobil Air la sfârşitul lui 2014. Este vorba despre un Embraer Legacy 650 - o navă considerabil mai mare, care poate transporta în confort până la 14 pasageri. Pe site-urile specializate apar fotografii cu acest avion făcute în Polonia, Spania, Elveţia şi Federaţia rusă. Numărul de înregistrare - ER-KKL.



Un detaliu curios este faptul că literele „KKL” coincid cu seria folosită de Şor la înmatricularea automobilelor din proprietatea sa şi a companiilor sale. Site-ul producătorului navei oferă posibilitatea de a face un tur virtual unde putem vedea cum arată din interior un avion precum cel din flota lui Şor.



Preţul unui asemenea aparat de zbor porneşte de la 25 de milioane de dolari, echivalentul a peste 400 de milioane de lei. Potrivit infomaţiilor de pe site-urile specializate, Şor a fost primul proprietar al acestui avion, cumpărat de Nobil Air în decembrie 2014. Se întâmpla la o lună după ce un grup de companii afiliate lui au scos din Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank 13 miliarde de lei, a căror urmă s-a pierdut în zone off-shore. Pentru implicarea în această fraudă şi pentru un prejudiciu de 5 miliarde atribuit anume lui, Şor riscă să piardă bunuri în valoare de doar 60 de milioane de lei.



În timp ce procurorii aşteptau ca cineva să le aducă documente care să demonstreze că avioanele îi aparţin lui Şor, acesta le-a şi vândut. Learjet-ul a fost înstrăinat pe 24 august 2015, peste câteva luni după punerea sub acuzaţie a primarului de Orhei. La rândul său, Nava Embraer Legacy a fost vândută pe 3 martie 2017, unei companii austriece specializată în oferirea serviciilor avia în domeniul businessului. Avionul are acum un alt număr de înregistrare, dat de autorităţile aeronautice din Republica San Marino. Din 3 martie 2017, Air Clasica nu mai deţine certificat de operator de zboruri.



Un alt aparat de zbor deţinut de Nobil Air în perioada în care există indicii că firma îi aparţinea lui Ilan Şor este un Dassault Falcon 2000, cu număr de înregistrare ER-KVI, fotografiat de pasionaţi de aviaţie din diferite ţări. Anul fabricaţiei - 2004.



Potrivit informaţiilor furnizate de Autoritatea Aeronautică Civilă, această navă a fost în dotarea Nobil Air între octombrie 2013 şi decembrie 2014. Perioadă în care apare în imaginile de pe site-urile specializate decolând sau aterizând în Moldova, Elveţia, Grecia, Rusia şi Austria. Pare să fie anume acest avion pe fundal într-o fotografie postată în vara lui 2014 pe o reţea de socializare de către soţia lui Şor, interpreta din Rusia, Jasmin. Aparatul de zbor a fost vândut înainte ca procurorii să înceapă urmărirea penală pe numele lui Şor şi, respectiv, înainte să fie fie pus în discuţie subiectul aplicării sechestrului pe averile sale. Valoarea bunului se cifra la aproximativ 7 milioane de dolari, potrivit preţurilor afişate pe site-urile de anunţuri pentru nave din acelaşi model şi de aceeaşi vechime.



Astăzi Nobil Air nu mai există, deoarece la mai puţin de o lună după conferinţa în care Ilan Şor recunoaşte că această firmă îi aparţine, compania a fost redenumită.



Potrivit buletinului electronic al Camerei Înregistrării de Stat, pe 16 aprilie 2015, Nobil Air a devenit Classica Air. Întreprinderea cu un capital social de aproximativ 362 de milioane de lei, a raportat în anul 2012 aproape 27 de milioane drept venituri din vânzări. Potrivit datelor de la Camera Înregistrării, singurul fondator este cealaltă companie aeriană pomenită de Şor în faţa presei - Air Clasica.



Aceasta, la rândul ei, fondată în 2010 şi având un capital social de aproximativ 51 de milioane de lei, în 2012 raportând un venit din vânzări de 9 milioane. Capitalul social subscris al celor două firme se ridica la 413 milioane în total, echivalentul a peste 20 de milioane de euro. Sau de şapte ori mai mult decât valoarea tuturor bunurilor sechestrate de procurori cu scopul de a fi preluate de stat în cazul în care condamnarea lui Ilan Şor va fi definitivă.



Precizăm că fiind ales primar în 2015, Şor a trebuit să-şi declare toată averea deţinută începând cu anul 2014. Niciuna dintre dările sale de seamă nu conţine vreo informaţie cu privire la vreo companie aeriană deţinută sau cele trei avioane înscrise pe Nobil Air şi Air Clasica în perioada 2014-2017. Purtătorul de cuvânt nu a binevoit să se refere la acest aspect. Răspunsul a fost unul şi acelaşi. Ca învăţat pe de rost.



Cu informaţii despre alte averi ale lui Ilan Şor, mai mult sau mai puţin declarate, dar şi despre implicarea sa în afaceri şi politică vom veni în ediţiile următoare ale „Jurnalului Săptămânii”.