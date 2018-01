VIDEO

Asupra RM planează riscul unui nou jaf astronomic? „Nu întâmplător apar aceste legi din culoarul guvernării care se numesc decriminalizarea infracţiunilor economice”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 19.01.2018 19:46

Dosarul fraudei bancare va fi tergiversat încă mult timp, iar luând în considerare că suntem într-un an electoral, nu este exclus furtul altor sume astronomice. Sunt opiniile exprimate de către invitaţii lui Val Butnaru, la ediţia de aseară a talk-show-ului „Cabinetul din umbră”. S-a discutat despre raportul Kroll 2, provocările din acest an, dar şi despre alte subiecte de actualitate.



Printre temele abordate a fost cea a remunerării cu jumătate de milion de lei, bani publici, pentru firma de securitate afiliată şefului PD, care a oferit servicii de pază la târgul de Crăciun din centrul capitalei.



„Nimic nou în aceste scheme. Dacă e să urmărim foarte bine cum se desfăşoară practic toate licitaţiile publice începând de la nivelul de raioane, o să vedeţi că le câştigă tot firmele PD-ului”, a menţionat analistul politic Victor Ciobanu.



„Republica Moldova se află într-o fază destul de avansată de transformare a statului capturat Republica Moldova într-un stat autoritar, într-un stat dictatorial, şi faptul că Plahotniuc se poziţionează aici într-un fel ca un Marquis de Carabas, căruia îi aparţine totul în ţară: miniştrii, banii, clădiri, mai că oamenii nu-i aparţin, asta deja denotă cât de avansată este faza”, a declarat vicepreşedintele Platformei DA, Alexandru Slusari.



Un alt subiect adus în discuţie a fost dosarul fraudei bancare, dar şi afirmaţia în context a premierului Filip, care a declarat că 90 la sută din cei care figurează în raportul Kroll 2 sunt oameni oneşti.



„Au trecut trei ani. Nu există dosarul miliardului ca atare. Sunt închişi doi parteneri de afaceri politice ai lui Plahotniuc şi suma invocată este de zece ori mai mică decât cea furată. Principalul figurant se află în libertate. De ce cei din anchetă nu au început urmărirea penală în adresa lui Candu, Leancă, Drăguţanu, Arapu, Gurin. Apropo. Puţină lume cunoaşte că Gurin a fost în 2014 membrul Comitetului de stabilitate financiară. Cei care se află acum la guvernare, cei care au furat, au comis această crimă economică fără precedent în istoria Republicii Moldova şi cei care chipurile caută banii furaţi este aceeaşi gaşcă”, a menţionat Slusari.



„Şi mesajul ăsta al lui Filip este exact aşa: legea omertei trebuie păstrată pentru că toţi sunt implicaţi, toţi pot fi atraşi prin anumite dosare şi am văzut că ele pot fi aplicate absolut selectiv. Aşa că, toţi împreună, băieţi păstrăm această regulă de aur a mafiei - omertă. Iată că Platon declară că unicul beneficiar este şi el spune foarte clar: toţi banii i-a furat Plahotniuc. Cine investighează în genere acest caz? Nigeria şi-a întors cele nouă miliarde doar după schimbarea guvernării. Asta este calea noastră”, a adăugat Victor Ciobanu.



Analistul politic a continuat: „Eu cred că asta urmăreşte un singur scop: să tergiverseze la nesfârşit acest proces, ca până la urmă noi să ne trezim într-o situaţie când o să se uite mult. Dar, atenţie! Între timp, Banca Naţională şi-a restabilit rezervele valutare şi a ajuns la acelaşi nivel aproximativ din 2014. Nu întâmplător apar aceste legi din culoarul guvernării care se numesc decriminalizarea infracţiunilor economice. Putem să ne aşteptăm ca în ajunul alegerilor noi să nu ştim despre asta, să mai fie furat un miliard.”



În ceea ce ţine de finalitatea dosarului controversatului primar de Orhei, Ilan Shor, analistul politic Victor Ciobanu a declarat: „Eu cred că deocamdată nu se va termina cu nimic. Cum am zis, doar în extreme, dacă va fi ceva ieşit din comun, amploare, proteste, ceva de genul ăsta şi va mai trebui sacrificată încă o figură, dar aici problema guvernării este una foarte mare pentru că Shor din start a spus că el va vorbi.”



„Shor probabil că are ceva recipise, are ceva probe scrise, legătura între furtul miliardului şi Plahotniuc. Dacă noi vom organiza un centru de rezistenţă, atunci cel mai probabil Plahotniuc va fi nevoit până la alegeri, mai ales dacă va fi şi efortul partenerilor externi, să-l sacrifice pe Shor”, a punctat Alexandru Slusari.



La final, invitaţii s-au referit şi la situaţia de la Bălţi.



„Se folosesc cele mai antieuropene metode, bizantice. Pentru a instaura dictatura definitiv ai nevoie de concentrarea excesivă a resurselor administrative, mediatice şi financiare. Pentru administrative, la nivelul central e tot ok, acum se finalizează faza de sugrumare a autorităţilor locale. 51:36 52:26 Totul depinde acum de societate, de forţele reale de opoziţie”, a spus vicepreşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr.



„Stimaţi cetăţeni, democraţia nu este un lucru de unică folosinţă. Am ieşit o dată la protest în 2014 sau în 2015 şi am uitat. Dacă nu ne unim eforturile indiferent de orientarea geopolitică, de care vreţi, să uităm pentru moment că suntem unionişti, proruşi, promoldoveni, statalişti contra acestui regim, atunci câte unul, vă asigur că nu avem nicio şansă să rezistăm în faţa acestui regim criminal”, a opinat analistul politic Victor Ciobanu.



Persoanele vizate nu au comentat deocamdată.