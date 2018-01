VIDEO

Oligarhul Vladimir Plahotniuc îşi extinde imperiul: Ar fi deschis un nou restaurant în centrul capitalei

Sursa: jurnal.md Foto: vipmagazin.md 17.01.2018 19:54

Imperiul şefului PD, Vladimir Plahotniuc, se extinde. După ce a renunţat la clubul de noapte Drive şi la restaurantul Codru, acesta şi-ar fi deschis un local nou. O investigaţie a „Ziarului de Gardă” arată că o firmă de-a lui Plahotniuc ar gestiona localul de lux din centrul capitalei. Imobilul a fost înregistrat prin firma Finpar Invest SRL, companie care aparţine oligarhului şi care are în gestiune mai multe imobile din Chişinău.



Potrivit unei investigaţii a Ziarului de Gardă, imobilul în care funcţionează restaurantul de pe strada 31 August 1989 este înregistrat pe numele oamenilor de afaceri Oleg şi Ana Platonov. Site-ul care promovează localul a fost însă înregistrat de firma olandeză „Codru Hospitality” SRL, controlată de oligarhul Plahotniuc, fiind utilizată o adresă de email care aparţine Hotelului Nobil, la fel deţinut de Plahotniuc prin intermediul Finpar Invest.



Un detaliu curios este că Târgul de Crăciun organizat de către Guvern în acest an s-a aflat pe aceeaşi stradă cu acest local, în speranţa de a-l face cunoscut clienţilor. Imobilul a fost construit în locul unei cafenele, unde în 2011 a avut loc o crimă de rezonanţă.



Şoltoianu a fost condamnat la 12 ani de închisoare, iar după crima odioasă, cafeneaua şi-a sistat activitatea, fiind redeschisă în 2015 sub o altă denumire. Localul s-a închis din nou la scurt timp, iar la începutul toamnei trecute şi-a reluat activitatea. Recent, PD s-a mutat în sediu nou. Clădirea de lux se află în apropierea locuinţei lui Plahotniuc, pe strada Bulgară. Edificiul cu patru niveluri ar fi fost proiectat cu spaţii pentru zeci de birouri, un mini-hotel, un restaurant şi o parcare subterană. Potrivit unui studiu realizat în 2016 de Centrul pentru Studii Est-Europene din Polonia, oligarhul Vladimir Plahotniuc ar dispune de active în valoare de 2,5 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă aproape o treime din Produsul Intern Brut al ţării noastre.