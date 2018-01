Membrii fracţiunii PN din cadrul Consiliului Municipal Bălţi, la Jurnal TV: „Familiile noastre sunt intimidate; Se duce un adevărat război pentru preluarea oraşului”

Suntem intimidaţi prin diferite metode abuzive, sunt intimidaţi membrii familiilor noastre. Nu avem încredere în instituţiile statului, au declarat membrii fracţiunii „Partidului Nostru” din cadrul Consiliului Municipal Bălţi într-o intervenţie prin skype în timpul emisiuniide la Jurnal TV.Consilierii mai spun că la Bălţi este un adevărat război, care se duce pentru preluarea controlului total asupra oraşului.„Vrem să fim auziţi şi am înţeles că suntem pe cont propriu. Nu avem încredere în instituţiile statului, nu avem încredere în Procuratură, în Poliţie, în CNA şi în alte structuri, care, în mod normal, ar trebui să aibă apere drepturile cetăţenilor, dar nu o fac”, a declarat un consilier municipal.„Ceea ce am făcut noi pe 15 ianuarie este pentru că vrem să ajungă la urechile structurilor europene, a oficialilor acreditaţi la Chişinău. Vrem să ne audă, să vină aici, la noi, să vadă ce se întâmplă la Bălţi. Să ne audă durerea, să asiste la percheziţiile care au loc la părinţii unor consilieri. Suntem şocaţi că poliţia în continuare aplică aceste metode faţă de familiile noastre”, a mai spus acesta.Totodată, în cadrul emisiunii, consilierul municipal Sergiu Balan a declarat că părinţii lui sunt intimidaţi: „Părinţii mei au fost supuşi unor represiuni, care nu au exista nici măcar în anul 1938. Au fost zece oameni din mai multe structuri. Ei au venit la locul de muncă al mamei mele, care se activează în domeniul antreprenorial, are o mică afacere. I-au înaintat o decizie judecătorească, precum că ar avea venituri mai mari, decât impozitele pe care le achită. Ei au confiscat marfa, chiar dacă mama a prezentat documente privind provenienţa mărfii. Au luat practic tot. Au făcut percheziţii şi în locuinţa în care locuiesc”.„Tot ce se întâmplă la Bălţi este un adevărat război. Lupta a început trei-patru luni în urmă. Scopul lor este să distrugă Consiliul municipal şi fracţiunea noastră. Un alt scop este numirea unui viceprimar. Ei vor să recapete oraşul. Nu sunt de acord cu transparenţa din Primărie. Vor să facă lucruri murdare. În spatele acţiunilor stau deputaţii din Parlament şi stăpânul lor care stă mai sus, dar şi foştii comunişti, actuali democraţi, care au fost la conducerea oraşului”, a menţionat consilierul Nicolae Grigoriş.În context, vicepreşedintele Partidului Nostru, Ilian Caşu, a declarat că la Bălţi este un genocid, o tragedie umană. Acum este nevoie ca structurile internaţionale să intervină. Sunt sigur va urma şi o reacţie”.Consilierii municipali au spus că vor fi în greva foamei până vineri, atunci când urmează să fie decisă data referendumului de demitere a primarului de Bălţi, spunând că după asta vor decide ce vor face în continuare.