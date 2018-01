Freedom House: Republica Moldova rămâne un stat parţial liber // RAPORT

Republica Moldova rămâne în continuare o ţară parţial liberă, unde situaţia în ceea ce priveşte drepturile şi libertăţile politice şi civile a stagnat în ultimii şase ani. Sunt concluziile raportului anual publicat de Freedom House , o organizaţie internaţională cu sediul la New York.Ţara noastră are un scor de 61 din 100, notele primite fiind aceleaşi din 2011. Pe o scară de la unu (nota cea mai bună) până la şapte (nota cea mai proastă), Republica Moldova a luat constant note de 3 atât pentru respectarea „drepturilor politice”, cât şi a „libertăţilor civice”.Moldova se află între Ucraina (62) şi Burkina Faso (60). România se află printre statele libere, cu un scor de 84, iar Rusia s-a ales cu un scor de 20, fiind catalogată drept o ţară deloc liberă.La nivel global, Freedom House atenţionează că, pentru al 12-lea an consecutiv, situaţia drepturilor omului şi nivelul libertăţilor au scăzut în 71 de ţări din cele 195 analizate.Pentru autorii raportului, un eveniment major al anului 2017 a fost faptul că Statele Unite (86) au renunţat la rolul de avocat internaţional al drepturilor fundamentale şi democraţiei.Scorul cel mai mare, de 100, este înregistrat de trei state, Suedia, Norvegia şi Finlanda, urmate de Canada, Uruguai, Noua Zeelandă, Luxemburg, Australia, San Marino şi Portugalia.La polul opus se află Siria, Tibet, Sudanul de Sud, Coreea de Nord, Eritrea, Turkmenistan şi Uzbekistan.