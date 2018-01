VIDEO

Sezonul darurilor electorale, deschis: Fundaţia lui Plahotniuc a inaugurat un patinoar la Nisporeni, în timp ce locuitorii oraşului au parte de drumuri dezastruoase

Sursa: jurnal.md Foto: edelweiss.md 12.01.2018 20:20

Politicienii sunt cât se poate de darnici la distracţie pentru popor în condiţiile în care majoritatea cetăţenilor trăiesc în sărăcie şi mizerie. Fundaţia şefului PD, Vladimir Plahotniuc, a inaugurat recent un patinoar şi câteva tobogane în centrul oraşului Nisporeni, iar evenimentul a fost relatat pe larg de către presa afiliată acestuia. E bună şi distracţia, dar locuitorii oraşului spun că au nevoie în primul rând de investiţii sustenabile, şcoli, spitale, dar mai ales drumuri!



Toate cele patru posturi de televiziune controlate de Vladimir Plahotniuc au realizat reportaje elogioase despre inaugurarea patinoarului şi a micului parc de distracţii din centrul oraşului Nisporeni.



În fiecare dintre ştirile difuzate a fost pomenit de cel puţin cinci ori numele lui Vladimir Plahotniuc şi al fundaţiei sale.



Funcţionari locali de cel mai înalt rang s-au aliniat pe scenă pentru a-i aduce mulţumiri şefului PD. Printre aceştia şi preşedintele raionului, Ghenadie Verdeş, care a fost ales în funcţie din partea Partidului Liberal şi care a aderat ulterior la PD.



Pe scenă a urcat şi primarul oraşului Nisporeni, liberalul Grigore Robu, cel care în 2015 a câştigat bătălia pentru funcţie într-o luptă strânsă contra candidatului PD. Se pare că acum nu-l deranjează în niciun fel faptul că pe scena de pe care a luat cuvântul scria cu litere cât capul „Vladimir Plahotniuc”.



Aceeaşi fundaţie a şefului PD va organiza duminica viitoare un concert tot la Nisporeni, semn că am intrat în an electoral. Dincolo de distracţii cu iz politic, locuitorii din Nisporeni continuă să îndure greutăţile zilnice şi dezastrul de pe străzi, care nu dispare odată cu show-urile gratuite.



Un localnic a publicat pe reţelele de socializare mai multe poze care surprind starea dezastruoasă a drumurilor din Nisporeni. Omul comentează: „Domnilor guvernanţi, poate rezolvăm problemele sociale, sărăcia, mizeria... drumuri în noroi... şi apoi vom chefui?”. Localinicul şi-a încheiat mesajul ironic, cu îndemnul: „Dragi Nisporeneni, haideţi să luăm seama să nu murdărim toboganele de noroi...”.



Şi deputata Maria Ciobanu a comentat aceste imagini, dar şi inaugurarea patinoarului din centrul oraşului. „Fală goală, traistă uşoară! Contrast izbitor dintre aventura de ieri a lui Plahotniuc şi realităţile în care trăiesc nisporenenii. Drumarii evacuează noroiul de pe străzi... Ingenioasă „găselniţă”, domnule primar!”, a scris Maria Ciobanu pe Facebook.



„Nisporeniul are nevoie de investiţii în locuri de muncă, drumuri, şcoli, spitale, pentru ca oraşul să nu rămână fără oameni. Când vom avea agenţi economici serioşi în oraş care vor crea locuri de muncă, care vor plăti conştiincios impozite şi taxe la bugetul oraşului, cu acele taxe se va putea construi un patinoar pentru copiii de aici, fără să stai la mila fundaţiei lui Plahotniuc!” - a fost doar unul dintre mesajele postate pe internet de localnicii indignaţi.