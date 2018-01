„Dacă se consideră nevinovat, Plahotniuc trebuie să plece la Moscova pentru a da declaraţii organelor de urmărire penală” // EXPERŢI

VIDEO

Dacă se consideră nevinovat, oligarhul Vladimir Plahotniuc ar trebui să se deplaseze la Moscova pentru a face declaraţii organelor de anchetă şi a participa la desfăşurarea urmăririi penale, consideră fostul judecător la CEDO, Stanislav Pavlovschi. Totodată, expertul exclude posibilitatea că două instanţe judecătoreşti de la Moscova au adoptat decizii contrare legii, atunci când au stabilit căDeclaraţiile au fost făcute aseară la Cabinetul din Umbră Moderatorul emisiunii, Val Butnaru, i-a întrebat pe invitaţii săi dacă dosarul deschis la Moscova este un joc politic sau Comitetul de Anchetă al Federaţiei Ruse chiar deţine probe solide care ar demonstra că Plahotniuc a creat un grup criminal care avea drept scop asasinarea lui Renato Usatîi.„Nu vi se pare că jocul acesta cu asasinii s-a înteţit oarecum? Mai întâi apar asasini care desenează în nisip cu beţişorul despre lansatorul de grenade, ni se spune că comanditarul este Karamalak. Acum ruşii îi intentează lui Plahotniuc un dosar similar. Karamalak este prietenul lui Usatîi, dacă nu greşesc. Cât adevăr este aici? Orice ar face acum organele de drept fie din România, fie din Rusia, echipa lui Plahotniuc are un argument, că ruşii se răzbună pentru politica pe care o duc împotriva propagandei ruseşti”, a comentat Val Butnaru.„Nu avem acces la probatoriul care a stat la baza acestui dosar penal. Putem presupune că este utilizat într-un joc politic, dar putem presupune şi că acest dosar penal are o bază factuală. Sunt convins că şcoala juridică este extraordinar de puternică. Organele de urmărire penală ale Federaţiei Ruse lucrează foarte eficient. Practic exclud posibilitatea că două instanţe judecătoreşti de la Moscova au adoptat două decizii contrare legii. Se creează impresia că Plahotniuc ignoră aceste proceduri penale care se desfăşoară în Rusia. În calitate de avocat, pot să-i dau un sfat: dacă consideraţi că nu sunteţi vinovat, dacă consideraţi că baza acestui dosar penal nu are nimic real, atunci unica posibilitate să vă probaţi nevinovăţia este să vă deplasaţi acolo, să daţi declaraţii organelor de urmărire penale şi să participaţi la desfăşurarea urmăririi penale. Altă cale nu există. Urmărirea penală presupune participarea activă a părţilor”, a menţionat vicepreşedintele Platformei DA, Stanislav Pavlovschi, fost judecător la CEDO.„Acest fapt certifică că Plahotniuc are cetăţenia rusă, lucru pe care el l-a negat în trecut şi din asta se vede ce fel de „pro-american” şi „pro-european” este acest individ pentru care puţin contează geopolitica. Contează doar atunci când se foloseşte de ea. Plahotniuc a fost membru, şi nu ştiu dacă mai este, al unei mafii ruseşti. A comis crime şi pe teritoriul Rusiei, şi pe teritoriul altor ţări, crime pentru care trebuie să răspundă. Din păcate acest caz cu dosarul deschis în Rusia îl ajută, pentru că el se foloseşte atunci când merge în Occident. Şi mai ales acum a scos acest as din mânecă cu legea anti-propagandă. Totodată, mai este o problemă. Nu putem vorbi nici în RM şi nici în Rusia despre existenţa unei justiţii libere. În clasamentele internaţionale, chiar dacă vedem că justiţia din RM este mai jos decât cea din Rusia, nici cea de acolo nu stă foarte bine. Faptul că s-a deschis un dosar penal şi că acest individ a fost urmărit de Interpol, faptul că a făcut atacuri raider, trafic de femei, că a fost implicat în furtul miliardului, toate aceste lucruri noi le ştim aici şi asta e cel mai important. Atunci când vom avea o justiţie liberă, toate aceste lucruri vor cântări şi îl vor costa”, a spus jurnalistul Alex Cozer.„Cetăţeanul rus Vladimir Plahotniuc are dosar în Rusia. Pe de altă parte, cetăţeanul român Vlad Plahotniuc are dosar în România. Şi la capitolul geopolitică, are ambii vectori, este echidistant. Acum este bine ca cetăţeanul moldovean Plahotniuc să aibă dosar în Republica Moldova şi sper în curând să ajungem şi la aceasta. Dacă e să ne referim la probatoriu, cred că Federaţia Rusă are un probatoriu mult mai vast pe numele lui Plahotniuc. Acest dosar este acel beculeţ roşu aprins în Rusia şi pus la vedere, fapt care demonstrează că la nivel politic Moscova a dat de înţeles că nu sunt interesaţi foarte mult de acest cetăţean, că nu ţin foarte mult la el şi dacă cineva va decide că va veni timpul să fie arestat, Rusia nu va fi un refugiu cum a fost pentru alţi lideri ex-sovietici din aceste ţări”, a adăugat şi expertul politic Victor Ciobanu.