Andrei Năstase, despre decizia CEC: O nouă lovitură dată democraţiei şi încă un abuz al regimului faţă de propriii cetăţeni

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 12.01.2018 18:40

Decizia de astăzi a Comisiei Electorale Centrale de a respinge cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului privind anularea sistemului de vot mixt este o nouă lovitură dată democraţiei de către guvernare şi încă un abuz al regimului împotriva propriilor cetăţeni. Este declaraţia preşedintelui Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase.



„Platforma Demnitate şi Adevăr a susţinut întotdeauna că referendumul este un mijloc constituţional de manifestare directă a democraţiei, la care trebuie de apelat cu încredere atunci când interesele ţării şi ale oamenilor o cer. În acest sens, am salutat, am susţinut şi susţinem demersul eminamente civic al reprezentanţilor domeniului asociativ considerând necesară iniţiativa de a pune presiune pe guvernarea antipopulară şi coruptă prin intermediul referendumului legislativ cu efecte juridice imediate. Platforma DA are experienţa organizării colectării celor peste 400 000 de semnături pentru declanşarea referendumului de schimbare a modului de alegere şi demitere a Preşedintelui statului, de reducere a numărului de deputaţi şi a imunităţii parlamentare. A fost un exerciţiu asumat complicat, dar extrem de eficient, care a demonstrat cu brio că cetăţenii R. Moldova îşi doresc să fie parte la edificarea unui stat de drept în baza democraţiei participative”, a menţionat Andrei Năstase.



„Tocmai de aceea guvernarea mafiotă, terifiată de voinţa legitimă a poporului, manifestandu-şi frica şi ura patologică faţă de oameni, încălcând în mod flagrant Recomandările Comisiei de la Veneţia şi a Comisiei Europene, nu a permis desfăşurarea referendumului pentru anularea sistemului electoral mixt Plahotniuc-Dodon, uzând de starea de captivitate a CEC şi a justiţiei”, a adăugat liderul Platformei DA.



Potrivit lui Andrei Năstase, adoptarea mixtului nu este decât un subterfugiu cinic al guvernării în intenţia sa de a se menţine la putere şi după alegerile parlmentare din acest an.



„În aceste condiţii, considerăm că guvernarea a recunoscut în mod indirect că cetăţenii ţării nu sprijină sistemul mixt de vot, adoptat de binomul Plahotniuc-Dodon şi şi pledează pentru anularea imediată a acestuia în corespundere cu recomandările Comisiei de la Veneţia şi condiţionalităţile exprese ale Uniunii Europene. Vom continua lupta noastră pentru democraţie şi stat de drept prin toate mijloacele legale”, a mai spus liderul Platformei DA.