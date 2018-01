Goşu: „În RM, lucrurile au degenerat prea mult ca să se poată salva reprezentanţii de marcă ai actualei puteri; Cel mai bun lucru pe care-l pot face e să plece de la butoane, iar unii - la puşcărie”

Sursa: jurnal.md Foto: timpolis.ro 11.01.2018 07:35

În Republica Moldova lucrurile au degenerat mult prea mult ca să se mai poată salva reprezentanţii de marcă ai actualei guvernări de la Chişinău. Este opinia istoricului şi analistului politic de la Bucureşti, Armand Goşu.



„Pentru viitorul Republicii Moldova, cel mai bun lucru pe care l-ar putea face această putere e să organizeze alegeri anticipate şi să plece de la butoane. Sigur, unii pot să plece în puşcărie, alţii pot să-şi negocieze imunităţi prin Elveţia. Dar cu cât pleacă mai repede această putere, cu atât viitorul Republicii Moldova va avea de câştigat. Ei sunt atât de necredibili, încât orice ar face… Poate Constituţia Republicii Moldova să conţină doar acest punct - Republica Moldova e ţară profund europeană şi a militat numai pentru integrarea În Uniunea Europeană -, nu-i crede nimeni. La Bucureşti poate, dar nici cei de acolo, de la Bucureşti, nu sunt aşa de credibili. Nicio cancelarie serioasă europeană n-o să-i stimeze. Toată lumea o să-şi vadă de treabă şi o să treacă următoarele 10, 11 luni şi o să vadă la Chişinău ce putere vine şi în funcţie de cum se vor desfăşura alegerile, campania electorală şi cine va câştiga, cine va veni la guvernare. Atunci abia se vor lua probabil nişte decizii… undeva târziu în toamnă, pe la începutul anului viitor, dar să nu-şi închipuie cineva că deciziile alea depind doar de Bucureşti, că se mai fac nu ştiu ce aranjamente prin serviciile secrete, pe aici mai vâră nişte bani, se mai spală alţii…. Nu, nu! Nu, va ţine, nu vor reuşi să facă lucrurile astea! Lucrurile au degenerat mult prea mult ca să se mai poată salva reprezentanţii de marcă ai actualei guvernări de la Chişinău”, afirmă Armand Goşu.



Întrebat dacă România, care peste un an va prelua preşedinţia Uniunii Europene, va putea cumva să impulsioneze integrarea europeană a Republicii Moldova, expertul de la Bucureşti a răspuns categoric că nu.



„N-are cum. Sunt unii pe aici capete înfierbântate. Dar, după ştiinţa mea, mai multe cancelarii străine au atenţionat deja Bucureştiul să stea cuminte. Evident, minţi înfierbântate sunt peste tot în lume. Nu mă îndoiesc că vor fi unii care vor vinde Chişinăului tot felul de gogoşi. Diplomaţia de la Bucureşti poate să împingă dosarul Moldova mai în faţă sau mai în spate. Părerea mea este însă că orice iniţiativă a României pentru Republica Moldova va fi privită cu foarte, foarte multă suspiciune. Pentru politica externă a României, în primul rând cea regională a României, Moldova a fost un test. Din păcate, România nu pare să ia o notă prea bună la testul acesta. Sigur că încă se joacă, încă nu s-a terminat meciul, dar impresia... aşa de pe margine, din tribună, de la peluză, observând reacţia oficialilor de la tribuna principală, cred că mai degrabă România, cu Plahotniuc în braţe, s-a cam făcut de râs”, a punctat Goşu, la Radio Europa Liberă.



Totodată, comentatorul politic a menţionat că şansa Republicii Moldova de a se europeniza şi moderniza stă în alegerea pe care o vor face cetăţenii la scrutinul parlamentar.



„Depinde cum vor decide cetăţenii Republicii Moldova, depinde ce votaţi dvs. Dacă dvs. votaţi cu forţele europene în alegerile care vin şi acele forţe europene autentice vor ajunge la guvernare, Moldova are şanse; dacă votaţi altceva, n-o să aibă şanse”, a declarat Armand Goşu.