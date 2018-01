Platforma DA, despre cele două demisii şi trei mustrări în cazul de la Institutul Mamei şi Copilului: „Spălare pe mâini şi o continuă tentativă de muşamalizare”

După ce societatea civilă, presa liberă şi internauţii au informat şi sensibilizat opinia publică despre monstruozitatea comisă la Institutul Mamei şi Copilului, după o lungă pauză care denotă faptul că au fost prinse pe picior greşit în tentativa de muşamalizare a crimei, reacţia autorităţilor, care a recurs la două demisii şi trei mustrări, nu înseamnă nimic altceva decât o spălare pe mâini.



Este poziţia Platformei Demnitate şi Adevăr faţă de măsurile luate de în cazul tinerei care a fost lăsată să avorteze singură în veceu la Institutul Mamei şi Copilului din capitală. Mai exact, şeful secţiei Ginecologie, asistenta medicală de tură şi moaşa principală au fost demişi, directorul Centrului Perinatal, vicedirectorul medical al instituţiei şi medicul de gardă s-au ales cu o mustrare aspră, iar directorului instituţiei i s-a aplicat sancţiune disciplinară sub formă de avertisment.



„Apariţia frustrată la conferinţa de presă a unor personaje cu statut de a treia mărime vine să ne convingă o dată în plus că şi de această dată regimul antipopular şi antiomenesc nu se dezminte şi a ales din nou să sfideze legea, bunul simţ şi întreaga ţară. Demisia şi sancţionarea câtorva persoane nu înseamnă nimic altceva decât o spălare pe mâini, o continuă tentativă de muşamalizare, de distragere a atenţiei de la marii vinovaţi ai crimelor care se produc zilnic în sistemul medical şi în alte sisteme vitale”, se spune într-o declaraţie a Platformei DA.



Potrivit formaţiunii, într-un stat democratic, în mod normal se impunea demisia imediată a ministrului Sănătăţii, a şefului instituţiei medicale, coroborată cu iniţierea unei cauze penale care să pedepsească conform legii gravele încălcări.



„Aceste tentative de a mima actul de justiţie administrativă ne conving o data în plus că uzurpatorii nu sunt capabili să producă reforme fundamentale, să redea adevăraţilor medici demnitatea nobilei profesii, iar tuturor pacienţilor să le garanteze servicii medicale calitative şi accesibile, precum şi sentimentul de siguranţă şi tratament echitabil în spiritul codicelui lui Hipocrate. Pentru Opoziţia antioligarhică în general şi pentru Platforma Demnitate şi Adevăr, în mod special, reforma profundă a Sistemului de Sănătate este un obiectiv primordial şi va fi realizat în interesul oamenilor imediat după preluarea puterii politice”, se mai spune în declaraţie.



Totodată, Platforma DA vine cu un apel către întreaga societate civilă. „Să nu ne oprim. Împreună, solidarizându-ne cu organizaţiile de apărare a drepturilor femeilor, cu cele de protecţie a consumatorilor de servicii medicale, cu alte ONG de specialitate, să punem în permanenţă presiune pe decidenţi pentru a estompa cât mai mult posibil derapajele sistemului cancerigen. Totodată, cerem investigarea minuţioasă, sub aspect penal a circumstanţelor în care s-au produs ilegalităţile, cu identificarea persoanelor responsabile şi tragerea acestora la răspundere penală după toate rigorile legii, inclusiv prin prisma dispoziţiilor art.213 Cod penal - încălcarea din neglijenţă a regulilor şi metodelor de acordare a asistenţei medicale; art.329 Cod penal – neglijenţa în serviciu; art.1661 Cd penal - tortura, tratamentul inuman sau degradant, art.256 Cod penal - primirea unei remuneraţii ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populaţiei etc”, punctează PDA.