Andrei Năstase a avut o întâlnire cu mai mulţi locuitori din Teleneşti: „Am strâns mâinile a zeci de medici, pedagogi şi oameni cu o demnitate aparte”

Liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, continuă întâlnirile cu cetăţenii. Astfel, ieri Andrei Năstase a avut discuţii cu mai mulţi locuitori ai raionului Teleneşti. La întâlnire, care s-a desfăşurat la Biblioteca raională din Teleneşti, au participat şi mai mulţi medici şi profesori.„Duminica asta, împreună cu colegul meu, profesorul universitar, dr. habilitat, laureat al premiului naţional în ştiinţă şi tehnică, dl. Sergiu Cataranciuc, am petrecut-o la biblioteca raională Teleneşti. În cadrul unei fructuoase întâlniri am strâns mâinile a zeci de medici, pedagogi, pensionari, oameni ai pământului de o demnitate aparte. Mereu am însuşit importante lecţii de viaţă demnă de la oamenii la care ţin şi a căror poveţe contează enorm pentru mine”, a scris Andrei Năstase pe pagina sa de Facebook „Suntem încrezători că împreună am găsit răspuns la multe întrebări ce frământă intelectualitatea noastră dezamăgită de falşi politicieni, ascunşi după paravane proeuropene şi naţionale. Chezăşia succesului nostru în faţa răului rămâne a fi adevărul, demnitatea şi unitatea oamenilor buni, integri şi demni de un viitor civilizat şi prosper la noi acasă”, a adăugat liderul Platformei Demnitate şi Adevăr.