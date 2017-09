VIDEO

Noua campanie Jurnal TV „Boierii Moldovei sărăcite”: Averea deputatului Alexandr Bannicov

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 02.09.2017 19:58

Unul dintre multimilionarii din Republica Moldova este deputatul Partidului Democrat, Alexandr Bannicov. În ultimii 15 ani a ocupat mai multe funcţii în stat. În paralel a făcut şi afaceri. A agonisit imobile şi maşini, iar casa în care îşi duce traiul e ca ruptă dintr-o poveste.



Deputatul Partidului Democrat, Alexandr Bannicov, locuieşte, împreună cu familia, într-o casă de pe strada Cuza Vodă din sectorul Botanica al capitalei. Locuinţa are patru etaje şi este amplasată pe un teren de şapte ari. Curtea este aşternută cu gazon şi amenajată cu plante decorative.



Familia are propria piscină în ogradă şi un spaţiu pentru şezlonguri. Casa cu patru etaje ar avea doar 135 de metri pătraţi. Cel puţin aşa scrie în actele de la Cadastru şi tot asta indică deputatul în declaraţiile sale de avere. Întregul imobil ar valora, potrivit aceloraşi documente, un milion nouă sute de mii de lei. Însă, potrivit unei agenţii imobiliare contactate de Jurnal TV, preţul de piaţă al unui asemenea imobil ar porni de la cel puţin cinci milioane. Din datele prezentate în dările de seamă anuale ale deputatului rezultă că el şi-a construit casa în 2006, iar peste doi ani a procurat şi terenul pe care este amplasată locuinţa.







Bannicov declară trei maşini. Pe numele deputatului ar fi înregistrat un Mercedes fabricat în 1999 şi procurat pe când avea o vechime de 10 ani cu 9500 de lei. Soţia sa are un Chevrolet Cruze, cumpărat nou în 2010 cu 200 de mii de lei. O a treia maşină, un Dodge Grand Caravan fabricat şi procurat în 2005, aparţine fiului legislatorului. Automobilul ar fi costat 100 de mii de lei pe atunci şi i-ar fi fost făcut cadou tânărului de către bunicul său. Anume cu această maşină circulă legislatorul. Spune că o arendează de la fiu.



Alexandr Bannicov mai are şi două apartamente în capitală, unul de 66 şi altul de 50 de metri pătraţi. În 2016 venitul său şi al soţiei sale s-a ridicat la 740 de mii de lei. Femeia a câştigat un salariu de aproximativ 54 de mii. Legislatorul a încasat de la Parlament 140 de mii şi alte 520 de mii de lei dividende de la una dintre firmele sale. Aceeaşi companie le-a mai plătit celor doi soţi câte 3600 de lei pentru arenda a două maşini. Totodată, deputatul Bannicov a mai câştigat 15 mii de lei din dobânda la cardul salarial pe care păstra, în 2016, 172 de mii de lei. Astfel, venitul lunar al familiei s-a cifrat la peste 60 de mii.



În paralel cu activitatea pe care a desfăşurat-o pe parcursul anilor în calitate de angajat al statului, Bannicov a făcut afaceri. A deschis primele firme încă la începutul anilor 90. Una dintre ele activează şi astăzi. Este vorba despre Tina SRL care deţine mai multe magazine de electrocasnice. Deputatul deţine o pătrime din această companie şi anume ea i-a adus anul trecut dividendele de peste jumătate de milion de lei. Tot de aici primeşte salariul şi soţia legislatorului. Directorul general al întreprinderii şi unul dintre cofondatori este tatăl deputatului - Ivan Bannikov.