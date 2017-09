Alexandru Slusari: Dacă dragostea de ţară şi de oamenii ei sunt catalogate drept radicalism, atunci noi într-adevăr am fost, suntem şi vom fi radicali

În ultimul timp tot mai mulţi experţi, aparent independenţi, care foarte bine se încadrează în strategia propagandistică a coordonatorului mafiei, susţin că cei de la Platforma DA şi simpatizanţii acestora sunt radicali, a spus vicepreşedintele Platformei DA, Alexandru Slusari.



„Eu vreau să ştiu cum se măsoară radicalismul. Poate noi suntem radicali prin faptul că după jaful fără precedent din sistemul bancar al Moldovei şi rezervele Băncii Naţionale în timpul guvernării unei coaliţii a politicenilor corupţi, am chemat lume la proteste masive? Drept urmare, Gaburici a refuzat să mai ofere garanţia de stat pentru furtul bancar la încă peste 7 mlrd. de lei, iar guvernarea a fost nevoită să publice raportul Kroll, care indică foarte clar cine a fost unealta principală a sustragerii miliardelor. Apropo, atunci mulţi analişti, ziarişti şi politiceni, care acum ne acuză de radicalism, ştiind foarte bine ce se întâmplă în ţară, stăteau foarte liniştit în birourile sale”, a scris Alexandru Slusari pe pagina de Facebook.



„Poate Andrei Năstase a devenit un extremist desăvârşit, atunci când el, având un rating egal cu doamna Sandu, s-a retras din cursa prezidenţială de dragul consolidării forţelor democratice? Ca rezultat partida proeuropeană a avut un scor neaşteptat de bun pe fundalul tuturor hoţiilor în proporţii imense din perioada 2011-2016, comise sub paravanul european. În discuţii private chiar şi mai mulţi socialişti recunosc că Dodon nu ar fi câştigat fără sprijinul administrativ şi mediatic din partea lui Plahotniuc şi Partidului Democrat”, a declarat vicepreşedintele Platformei DA.



Potrivit lui Slusari, membrii Platformei Demnitate şi Adevăr sunt acuzaţi de radicalism deoarece se opun regimului actual.



„Dar poate noi suntem radicali întrucât recent foarte tranşant şi franc am respins orice colaborare eventuală cu Plahotniuc, după ce el a încercat prin intermediul unor lobişti plătiţi din banii furaţi din Europa să ne propună o momeală tradiţională - coaliţia geopolitică? Noi ştim cât de "moderaţi" au fost Filat, Leancă, Ghimpu în raporturi cu Plahotniuc, consultaţi atunci de aceiaşi experţi, care azi ne critică pe noi. Le vedem rezultatele catastrofale atât pentru ţară, cât şi pentru dânşii”, a spus Alexandru Slusari.



„Probabil cineva ne consideră radicali, deoarece nu a citit programul nostru şi multiple Declaraţii cu soluţii concrete şi punctuale pentru diferite domenii. Vă propun să accesaţi pagina noastră ficială http://www.platformada.md/ro/. În afară de demontarea acestui regim criminal şi antipopular, Platforma DA are un plan foarte detaliat de guvernare. Suntem gata să participăm în mai multe dezbateri pe subiectele detenebrizării, deofshorizării, demonopolizării economiei, desfăşurării unei reforme autentice pensionare în interesul cetăţenilor, soluţionării problemei miliardelor furate, descentralizării ţării după standardele europene, luptei intransingente cu marea corupţie şi confiscării extinse ale averilor dobândite ilicit, reformării reale a justiţiei, susţinerii palpabile a business-ului mic şi mijlociu, producătorilor autohtoni şi fermierilor. Echipa noastră de "radicali", constituită din profesori, doctori habilitari, jurişti cu practica internaţională, scriitori, ziarişti, antreprenori, agricultori, veteranii războiului pentru Independenţă ş.a. are ce propune poporului şi dispune de voinţă politică pentru a face ordine în ţară în maximum 3 ani. Aceşti oameni niciodată nu au fost la guvernare şi, probabil, radicalismul lor constă în faptul că ei nu au participat în jocuri murdare ale diferitor guvernări, care şi-au bătut joc de ţară zeci de ani şi au adus-o pe marginea prăpastiei”, a declarat vicepreşedintele Platformei DA.



Astfel, Slusari susţine că „dacă dragostea faţă de Patria şi făţă de Oamenii acestei ţări, indiferent de apartenenţa lor etnică şi orientarea geopolitică, precum şi fermitatea de a lupta pentru eliberarea statului din ocupaţie internă oligarhică sunt catalogate drept radicalism, atunci noi într-adevăr am fost, suntem şi vom fi radicali şi ne mândrim cu acest fapt!”.