Mesajul lui Alexandru Slusari pentru cetăţenii dezamăgiţi

Sursa: jurnal.md Foto: ipn.md 31.08.2017 07:32

Mesaj pentru cetăţenii dezamăgiţi din partea vicepreşedintelui Platformei Demnitate şi Adevăr, Alexandru Slusari.



„Dezamăgirea, disperarea şi deznădejdea au devenit o armă lui Plahotniuc, la fel de puternică cum ar fi manipularea, minciuna şi intimidarea. Când oamenii deja nu mai cred în ştirile tot mai ridicole ale plahoholdingului şi din cauza sărăciei luciei nu se mai tem de nimic, apar nişte mesageri speciali, care injectează în atmosferă un venin deosebit, care provoacă indiferenţa. Ei vorbesc că toţi sunt hoţi. Că toţi care sunt în politică au fost deja la guvernare. Că dacă vin alţii, oricum o să fure. Că am protestat şi nu am obţinut nimic. Stimaţi cetăţeni, de la odezamăgire miliardele furate nu se vor întoarce în ţară. Şi nici hoţii nu vor fi traşi la răspundere. Părinţii şi copiii nu vin Acasă. De la dezamăgirea cetăţenilor se alimentează doar acest regim mafit, care a adus ţara la mizerie nemaipomenită şi depresie masivă”, scrie Slusari.



„26 de ani Moldova a mers din rău spre mai rău. În ultimii 8 ani mafia s-a înrădăcinat foarte adânc şi a capturat toata ţara. Nu ne putem compara cu niciun stat european. Doar doi ani în urmă noi ne-am deşteptat cât de cât şi am început să luptăm pentru drepturile noastre. Sunt şi ceva rezultate, fie şi modeste. Avem şanse bune să câştigăm prin proteste şi, totodată, nu avem alternativă reală. După dezamăgire urmează doar umilinţa continuă. După rezistenţă durabilă neapărat vin libertatea şi propăşirea Ţării şi Oamenilor. De fiecare dintre noi azi depinde soarta copiilor şi nepoţilor noştrii!”, a punctat vicepreşedintele Platformei DA.