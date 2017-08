Liderii DA, la o nouă întâlnire cu cetăţenii: „Oamenii deja învaţă să aleagă grâul adevărului de neghină propagandei holdingurilor lui Plahotniuc şi Dodon”

FOTO

Liderii Platformei Demnitate şi Adevăr continuă întâlnirile cu oamenii din toată ţara. De această dată, reprezentanţii DA au mers în satul Coşcodeni, raionul Sângerei, unde urma să aibă loc o întâlnire încă acum două săptămâni, dar care a fost amânată din cauza unor provocări care se pregăteau, afirmă Alexandru Slusari.„În această localitate, două săptâmâni în urmă partidul lui Plahotniuc urma să organizeze o porcărie împotriva lui Andrei Năstase şi a echipei Platformei DA, cu mâinele unor indivizi, aduşi din oraşul Sîngerei, care ar fi trebuit, din numele locuitorilor satului, să şuere şi să arunce cu roşii în noi. Iată că astăzi nu am găsit niciun vînzător al tomatelor putrede şi al apei în căldare. A fost o întâlnire de SUFLET cu multă lume de mare Demnitate, care a venit din Coşcodeni şi din alte zeci de sate din jur. Două ore şi jumătate de discuţii sincere şi consistente cu sute de persoane de diferite viziuni”, scrie vicepreşedintele Platformei DA, pe pagina sa de facebook Potrivit lui Alexandru Slusari, oamenii sunt mult mai conştienţi de situaţia politică reală din ţară şi nu se mai lasă manipulaţi atât de uşor.„Am primit multiple mesaje de încurajare şi am informat populaţia despre protestul din 17 septembrie, precum şi despre priorităţile Platformei DA. Cetăţenii deja învaţă să aleagă grâul adevărului de neghină propagandei mârşave ale holdingurilor lui Plahotniuc şi Dodon. Nici vorbă nu a fost de huiduit! Cel mai mare reproş la adresa dlui Năstase a fost că s-a retras din cursa prezidenţială. Locuitorii satului cu mare supărare ne-au povestit despre hărţuirea absolut ilegală din partea poliţiei lui Jizdan la adresa unui activist al nostru care a comis o „crimă odioasă” cu 14 zile în urmă prin faptul că a lipit anunţul despre întâlnirea cu Andrei Năstase”, mai povesteşte vicepreşedintele Platformei DA.Alexandru Slusari susţine că preocupările oamenilor nu au nicio tangenţă cu sistemul electoral, nici cu geopolitica, şi că altele sunt grijile cetăţenilor.„Oamenii cu care noi am avut onoarea să vorbim nu au printre priorităţi schimbarea sistemului electoral. Nimeni dintre interlocuitori nu ne-a spus că nu poate dormi până nu se alege deputatul din raionul Sângerei. Majoritatea oamenilor conştientizează că votul mixt este găselniţă pentru Plahotniuc să-şi păstreze puterea, averea şi libertatea. Au fost mulţi oameni care au votat pentru Dodon şi acum sunt dezamăgiţi, văzând prietenia deschisă a acestuia cu mafiotul principal, cu care el a promis să lupte. Nu a fost nicio întrebare despre geopolitică. Două treimi din întrebări erau legate de minciuna guvernării privind majorarea pensiilor cu 37%. În realitate, toţi pensionarii s-au ales în cel mai bun caz cu indexarea pensiilor cu 6,8%, dar în cel mai rău caz - cu nimic, dat fiind faptul că după indexarea pensiilor unii au pierdut ajutorul social. Oamenii în etate nu înţeleg logica autorităţilor, care au propus valorizarea pensiilor după criteriul perioadei ieşirii la pensie şi nu reieşind din mărimea acestora, începând cu cele mai mici. Alte subiecte discutate au ţinut de condiţiile de activitate a businessului mic şi a fermierilor.Ne-am convins din nou că programele noastre de sprijin a producătorilor autohtoni, agricultorilor şi businessului mic şi mijlociu coincid cu aspiraţiile cetăţenilor. Vă promitem că vom veni în toate satele şi oraşele Moldovei. Am ieşit din sânul poporului şi în permanenţă vom fi alături de Oameni şi de grijile acestora”, a conchis Alexandru Slusari.