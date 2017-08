Constantin Cheianu: Moldovenii nu-şi dau seama că soluţia pentru situaţia din ţară este la îndemâna noastră, a tuturor

care a îndemnat toţi cetăţenii să iasă pe 17 septembie la

Moldovenii ar trebui să ia exemplul sud-coreenilor care, doar după ce au protestat luni întregi în număr mare, au reuşit să-şi aducă preşedintele corupt în faţa justiţiei, consideră jurnalistul Constantin Cheianu„Ştiu ce atmosferă avem în societate, lumea este foarte tristă, descurajată, pare să nu mai creadă în nimic. Moldovenii nu-şi dau seama că soluţia este la îndemâna noastră, a tuturor. Soluţia este alcătuită din două lucruri: ce trebuie şi ce nu trebuie să facem. Moldovenii ar trebui să nu se mai lase duşi la mitingurile guvernanţilor ca nişte vite. Ar trebui să nu mai frecventeze concertele guvernării şi să nu se mai arunce după cârnăciorii pe care această guvernare îi aruncă ca nişte ciolane câinilor. Pe de altă parte, ce ar trebui să facă: pentru asta e destul să ne uităm la popoarele din întreaga lume. Un exemplu este Coreea de Sud, unde acum un an fosta preşedintă a acestui stat era un fel de Plahotniuc în fustă, avea sprijin în Parlament, din partea justiţiei. Acum însă este judecată şi o paşte puşcăria pe viaţă. Coreenii au ieşit luni la rând, de multe ori câte un milion în piaţă. Nici SUA şi nici UE nu au alungat-o pe tipa asta. Numai de asta se teme regimul. Nu se teme nici de SUA şi nici de UE. Asta trebuie să facem şi noi”, a declarat Constantin Cheianu.​„Dacă nu umplem luni la rând piaţa cu câte o sută de mii de oamenii şi dacă am înţelege ce forţă reprezentăm şi ce armă avem în mâini, am putea schimba lucrurile. Vă invit să dăm dovadă că nu suntem fiare şi nu depindem de cârnăcorii pe care ni-i aruncă guvernarea ca nişte cioane la câini”, a declarat jurnalistul Constantin Cheianu.Consiliul Marii Adunări Naţionale a anunţat astăzi a anunţat astăzi că protestul de pe 17 septembrie, din scuarul Parlamentului va începe la ora 12.00 şi va fi urmat de un marş în cadrul căruia rezoluţia adoptată la miting va fi depusă la reprezentanţa UE în RM. Ulterior, protestatarii vor picheta instituţia publică Teleradio-Moldova.